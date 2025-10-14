Украинская певица Светлана Билоножко раскритиковала супругов российских актеров Дмитрия Певцова и Ольгу Дроздову.

О россиянах она высказалась в новом интервью. Сообщает Show24 со ссылкой на ютуб-канал Наташи Влащенко.

Светлана Билоножко вспомнила, как вместе с Певцовым и Дроздовой выступала на одной сцене. Она отметила, что актеры притворялись "своими" рядом с украинцами, но после начала российско-украинской войны показали свои истинные лица, поддержав кровавую политику Кремля.

Они такие были "свои", такие классные, такие доброжелательные, и вдруг – вот такое. Мне хочется подойти и дать ему в морду со всех сил. Я не знаю, какая это может произойти трансформация с человеком, чтобы совсем стать зверем каким-то. Мне противно от всего этого. Это очень обидно,

– возмутилась артистка.

Заметим, что СБУ в феврале этого года заочно приговорила Дмитрия Певцова к 10 годам заключения с конфискацией имущества. Об этом сообщили в телеграмм-канале Офиса Генерального прокурора.

Что известно о позиции Дмитрия Певцова относительно войны в Украине?

В 2014 году российский актер поддержал аннексию Крыма и оккупацию украинских восточных территорий, а в 2022 году – полномасштабное вторжение России в Украину.

В многочисленных интервью пропагандистским медиа он заявлял, что так называемая "спецоперация" в Украине – это часть большого плана России по "установлению русского мира", который обязательно должен быть выполнен.

Также он участвовал в многочисленных антиукраинских выступлениях на массовых мероприятиях с участием российского диктатора Владимира Путина.

В то же время его жену Ольгу Дроздову в последнее время редко можно увидеть на публике. Как пишут в российских СМИ, она больше не занимается актерством и теперь работает в Москве деканом театрального факультета Института современного искусства.