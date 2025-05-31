Светлана Билоножко тепло высказалась о своих коллегах: "Это честные певцы"

Певица Светлана Билоножко высказалась об украинских артистах. В свежем интервью у народной артистки Украины спросили, кого из них по шкале таланта она ставит на уровень со своим покойным мужем.

Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на интервью Билоножко "Апострофу Lime".

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Светлана Билоножко отметила, что все артисты – абсолютно разные. Певица добавила, что они – успешные, талантливые и умеют работать. В частности отметила Павла Зиброва, Виктора Павлика и Петра Черного.

Народная артистка Украины подчеркнула, что не будет их сравнивать. По словам Билоножко, у Павла Зиброва красивый баритон, также говорит, что он – хороший человек. Певица вспомнила, что у ее покойного мужа, Виталия Билоножко, был бас-баритон, то есть еще "более густой, зычный голос". Однако заметила, что есть то, что их всех объединяет.

Но что их объединяет? Любовь и служение Украине. Они же не стали ни миллионерами, ни руководителями заводов, фабрик, пароходов. Вы понимаете? Они просто честно работали на сцене. Это честные певцы и перед своим народом, и перед профессией,

– объяснила Светлана Билоножко.

Для справки! Виталий Билоножко умер в январе 2024 года. Народному артисту Украины было 70 лет.

Светлана Билоножко о молодой украинской эстраде

Светлана Билоножко также высказалась о молодой украинской эстраде.

"Да вы посмотрите, какой у нас Пивоваров, какая Tayanna. Ирина Билык до сих пор фантастическая. Какие отчаянные девушки Ярослава Руденко, Кристина Охитва. А дуэт Охитвы и Жени Рыбчинского чего стоит. Всех и не вспомнишь! Я всегда буру пример у молодежи", – ответила певица.