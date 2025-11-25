Лобода снова в центре скандала: людей возмутило ее пренебрежительное отношение к украинскому флагу

На днях певица выступала с концертом в столице Норвегии Осло. Зрители бросили на сцену сине-желтый флаг, однако Светлана Лобода смутила своим поведением.

Артистка не развернула флаг, хоть и считает себя "преданной" Украине, а просто сжала его в руках, пишет 24 Канал со ссылкой на видео в Threads.

Пользовательница, которая опубликовала видео с инцидентом, отметила, что энергетика и взаимодействие с аудиторией во время выступления были крутыми. Однако на моменте, когда на сцену бросили украинский флаг, публика была в ожидании, что Лобода его развернет и скажет несколько слов. Но произошло не так, как думалось.

Светлана смяла в руке флаг, а потом передала его своей танцовщице, чтобы отнесла флаг за кулисы.

Под конец концерта ей дали украинский флаг, и на этом моменте замерли, видимо, все в ожидании, что она его развернет и что-то скажет, но нет, смятым подержала в руках и быстро передала танцовщице, чтобы та унесла его,

– написала очевидица события.

Светлана Лобода скомкала украинский флаг / Скриншоты с видео

В комментариях от видео мнения разделились, кто-то защищает певицу, а некоторые считают, что с позицией Лободы давно все понятно.

"Облажалась не Лобода, облажались украинцы, которые на это пришли, еще и с флагом".

"А облажалась она тоже тем, что людям помогает и деньги с тура выделяет на помощь Украине? Да сколько уже помогла в Ирпене людям с домами за свой счет ! Лучше идите и помогите тихо, чем хейтить тех, кто помогает стране в такие трудные времена".

"Вопрос к людям: Зачем ходить на концерты Лободы? Дно таким "поклонникам"".".

"Зачем ходить на концерты исполнителя, в позиции которого Вы сомневаетесь? Мне выглядит, что певица не пыталась умышленно убрать, а, возможно, просто не подумала развернуть и все. Хотя меня лично больше не затрагивает ее творчество и личность, после того, как она вела себя раньше".

Пользователи также напомнили, что мировые знаменитости постоянно на своих концертах поддерживают Украину, разворачивая сине-желтые флаги.

Интересно, что заступиться за Светлану Лободу в комментариях пришел и кум исполнительницы – Анатолий Анатолич. Он опубликовал фото, где певица продолжает развернутый украинский флаг над головой. Но это было еще в 2023 году, когда звезда презентовала украиноязычный альбом.

Анатолий Анатолич защищает Лободу / Скриншот из соцсетей

Также напомним, что на недавнем концерте в Молдове Светлана Лобода сделала анонс концертов в Украине.

Какова политическая позиция Светланы Лободы?