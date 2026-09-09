Жена Кулебы закрывает магазин для взрослых из-за новых правил воздушной тревоги: что ее возмутило

Украинская пиарщица и соучредительница сети магазинов для взрослых Светлана Павелецкая откровенно рассказала о финансовых трудностях предпринимателей в Украине. По ее словам, ведение бизнеса в условиях постоянных обстрелов, падения продаж и новых правил приводит к значительным убыткам.

На своей странице в инстаграме Павелецкая отметила, что из-за постоянных угроз и перерывов в работе продажи в некоторых ее магазинах, расположенных в торговых центрах, стали "просто нулевыми".

Ситуацию осложняет инициатива по так называемой "желтой тревоге". Согласно нововведениям, заведения могут продолжать работу, но предпринимателей обязывают самостоятельно обустраивать укрытия для персонала и клиентов.

Как именно магазин внутри ТРЦ должен построить собственное укрытие, я не очень понимаю. Возможно, между кассой и полкой с товаром,

– возмущается Светлана.

Сейчас предпринимательница и ее партнеры приняли решение временно закрыть один из магазинов. Однако окончательно прекратить его работу оказалось не так просто. По словам Павелецкой, расторжение договора и закрытие всего лишь одной убыточной точки в ТРЦ требует колоссальных финансовых затрат.

Вы не всегда можете просто закрыть убыточный магазин. Чтобы закрыть одну нашу точку, нам нужно заплатить около двух миллионов гривен. Просто за право больше не работать,

– шокировала своим признанием бизнес-леди.

Она также подробнее объяснила, как работает система взаимодействия с арендодателями в торговых центрах и почему все риски ложатся исключительно на плечи владельцев бизнеса.

Магазины платят ТРЦ аренду и процент от оборота. То есть хорошими доходами мы делимся. А когда продажи нулевые, товар заморожен, зарплаты и аренду нужно платить, а каждая точка приносит убытки, тогда каждый сам за себя,

– объясняет реалии Светлана.



