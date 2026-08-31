"Не выдержали": Светлана Тарабарова с тремя детьми покинула Киевскую область и обратилась к фанам

Последние тяжелые дни в Киеве и области заставили людей искать более безопасные для жизни места. Ночные атаки врага и угроза гражданскому населению вынуждают звезд также принимать сложные решения ради безопасности своих родных.

Украинская певица Светлана Тарабарова увезла троих детей в другой город. На своей странице в инстаграме исполнительница опубликовала фотографию малышей, лежащих на кровати. Очевидно, это фото было сделано в одном из отелей. Певица сообщила, что семья была вынуждена покинуть свой дом в Киевской области из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

Мы не выдержали. Эвакуировали детей в более спокойную область. Еще раз спасибо всем, кто переживает и написал теплые слова. Жизнь – самая ценная из наших дорог,

– делится артистка.



Светлана Тарабарова эвакуировала детей / скриншот из сторис

Причиной для срочной эвакуации стал тяжелый опыт, который семья пережила во время одного из последних обстрелов. В районе, где расположен дом артистки, произошел прилет с последующей детонацией боеприпасов. Сильные взрывы и постоянная угроза с воздуха стали решающим фактором для певицы и ее мужа. Очевидно, что морально и физически выдерживать подобное с маленькими детьми стало просто невозможно.

Исполнительница подчеркнула, что решила перевезти детей в более спокойный регион Украины, где количество воздушных тревог и обстрелов меньше. Точное место нового пребывания семьи артистка из соображений безопасности раскрывать не стала.

Светлана Тарабарова – не единственная среди украинских знаменитостей, кто принял подобное решение в последнее время. Из-за интенсивных ударов по столичному региону об эвакуации своей семьи в более безопасное место также сообщил музыкант и лидер группы O.Torvald Женя Галич, чей дом в Бучанском районе также пострадал во время обстрелов.

Ранее Елена Шоптенко призналась, при каких условиях вернется в Украину со своим сыном.