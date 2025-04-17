Есть чувство вины: Светлана Тарабарова объяснила, почему не вывозит детей в безопасное место

Светлана Тарабарова рассказала, что думает о том, чтобы вывезти детей в безопасное место. Однако решиться певица не может.

Об этом Тарабарова рассказала в интервью Маричке Падалко, передает Show 24. Вместе со своим мужем Алексеем Бондарем она воспитывает сына Ивана и двух дочерей, Марию и Полину, поэтому семья может выехать в полном составе.

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Светлана Тарабарова поделилась, что во время обстрелов относит детей в импровизированное укрытие, ведь подвала нет. Певица призналась, что в такие моменты у нее возникает чувство вины.

Что я как мать должна защитить детей, отвезти в безопасное место. Что это эгоистично оставаться здесь ради моего пути. Потому что я без людей не смогу,

– рассказала Тарабарова.

Маричка Падалко поинтересовалась у артисты, представляла ли она когда-то, что жертвует своим творчеством, чтобы вывезти детей. Тарабарова ответила, что постоянно думает об этом, но не может решиться.

У меня есть друзья знакомых, дети которых уже разговаривают на немецком. Так, они знают украинский, потому что там сознательные родители и они до сих пор им включают мультики на украинском. Кто может проходит еще онлайн-школу украинскую. Но это уже другие дети,

– добавила певица.

Интервью со Светланой Тарабаровой: смотрите видео онлайн

Светлана Тарабарова заметила, что многие люди не вернутся в Украину, потому что уже прошло много времени, и говорит, что "это страшно и больно". Певица верит в то, что еще немножко и все будет хорошо.

Артистка вспомнила, что в первые два года войны друзья из-за границы звонили к ней и обвиняли в безответственности из-за того, что она "держит детей под обстрелами". Аргументы Светланы они не воспринимали.

Светлана Тарабарова также рассказала, что на третью неделю полномасштабного вторжения пыталась выехать с детьми за границу. Однако они развернулись, ведь певица не смогла поехать без мужа.

Напомним, артистка в третий раз стала мамой во время полномасштабного вторжения. В интервью Светлана Тарабарова призналась, что мама предлагала прервать беременность.