Про це Тарабарова розповіла в інтерв'ю Марічці Падалко, передає Show 24. Разом зі своїм чоловіком Олексієм Бондарем вона виховує сина Івана та двох доньок, Марію та Поліну, тож сім'я може виїхати у повному складі.

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Світлана Тарабарова поділилась, що під час обстрілів відносить дітей в імпровізоване укриття, адже підвалу немає. Співачка зізналась, що у такі моменти у неї виникає відчуття провини.

Що я як мати маю захистити дітей, відвезти в безпечне місце. Що це егоїстично залишатися тут заради мого шляху. Тому що я без людей не зможу,

– розповіла Тарабарова.

Марічка Падалко поцікавилася в артисти, чи уявляла вона колись, що жертвує своєю творчістю, аби вивезти дітей. Тарабарова відповіла, що постійно думає про це, але не може наважитися.

У мене є друзі знайомих, діти яких вже розмовляють німецькою. Так, вони знають українську, тому що там свідомі батьки й вони досі їм вмикають мультики українською. Хто може проходить ще онлайн-школу українську. Але це вже інші діти,

– додала співачка.

Інтерв'ю зі Світланою Тарабаровою: дивіться відео онлайн

Світлана Тарабарова зауважила, що багато людей не повернуться в Україну, бо вже пройшло багато часу, та каже, що "це страшно і боляче". Співачка вірить в те, що ще трошки й все буде добре.

Артистка пригадала, що у перші два роки війни друзі з-за кордону дзвонили до неї та звинувачували у безвідповідальності через те, що вона "тримає дітей під обстрілами". Аргументи Світлани вони не сприймали.

Світлана Тарабарова також розповіла, що на третій тиждень повномасштабного вторгнення намагалася виїхати з дітьми за кордон. Однак вони розвернулися, адже співачка не змогла поїхати без чоловіка.

Нагадаємо, артистка втретє стала мамою під час повномасштабного вторгнення. В інтерв'ю Світлана Тарабарова зізналась, що мама пропонувала перервати вагітність.