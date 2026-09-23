"Может врезать, если надо": Тарабарова мило поздравила старшую дочь с днём рождения

Певица Светлана Тарабарова поздравила со днем рождения старшую дочь Марию, которую воспитывает вместе с мужем Алексеем Бондарем. 23 сентября девочке исполнилось 6 лет.

По случаю праздника артистка опубликовала в инстаграме видео, снятое в день рождения Марии, а также архивные кадры из разных моментов ее жизни.

Светлана Тарабарова призналась, что в семье дочь ласково называют "балерина-карате", ведь она может быть одновременно очень нежной и чувственной, но при необходимости умеет постоять за себя.

В семье мы ласково называем ее – балерина-карате, потому что это про нее: может и в шпагат сесть, и быть нежной, как котик, и врезать, если надо,

– написала певица.

Отдельно артистка рассказала о характере дочери. По словам Тарабаровой, Мария очень ценит дружбу, обожает своего брата и сестру, всегда внимательна к другим людям и очень чувствительна.

Светлана также вспомнила момент рождения дочери и призналась, что до сих пор хранит в памяти их первую встречу.

Помню, как ты родилась и сразу посмотрела мне в глаза. Это чувство я ношу в себе – чистая любовь. Мы обожаем тебя всем сердцем! Спасибо, что ты у нас есть. Будь собой, ничего не бойся, мы рядом. Быть твоей мамой – самое большое счастье в моей жизни, моя Мари,

– добавила артистка.

Кстати, в этом году Мария пошла в первый класс.

Отметим, что Светлана Тарабарова – многодетная мама. Ее старшему сыну Ивану в начале сентября исполнилось 8 лет, а младшей дочери Полине сейчас 3 года.

Недавно Тарабарова также порадовала поклонников архивными фотографиями со своими тремя детьми.