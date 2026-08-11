Теплые семейные снимки певица опубликовала на своей странице в инстаграме, продемонстрировав, как повзрослели Иван, Мария и Полина.

На фото дети позируют дома и играют. Старшие, Иван и Мария, одеты в похожие светлые пижамы в клетку, а мальчик держит в руках гитару. Самая младшая, Полина, также попала в кадр.

Тарабарова призналась, что эти фотографии хранила в семейном архиве, а теперь решила поделиться ими с подписчиками.

Бесценные воспоминания – фото из семейного архива,

– написала артистка под публикацией.

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Судя по снимкам, на момент фотосессии Ивану, Марии и Полине было примерно 6, 4 и 2 года соответственно.

Сейчас дети уже заметно подросли: Ивану исполнилось 7 лет, Марии – 5, а Полине – 3.

Самая младшая дочь певицы родилась 19 апреля 2023 года – уже во время полномасштабной войны в Украине. Несмотря на непростые обстоятельства, Тарабарова не скрывает, что хотела бы еще одного ребенка.

Троих детей артистка воспитывает вместе с мужем Алексеем Бондарем, который работает ее концертным директором. Ранее Тарабарова также рассказывала, планирует ли ее муж уезжать за границу после того, как их семья получила статус многодетной.