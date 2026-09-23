З нагоди свята артистка опублікувала в інстаграмі відео, зняте в день народження Марії, а також архівні кадри з різних моментів її життя.

Світлана Тарабарова зізналася, що в родині доньку ніжно називають "балерина-карате", адже вона може бути водночас дуже ніжною та чуттєвою, але за потреби вміє постояти за себе.

В родині ми ніжно називаємо її – балерина-карате, бо це про неї: може і на шпагат сісти, і як котик бути ніжною, і врізати, якщо треба,

– написала співачка.

Окремо артистка розповіла про характер доньки. За словами Тарабарової, Марія дуже цінує дружбу, обожнює своїх брата та сестру, завжди уважна до інших людей і є дуже чуттєвою.

Світлана також пригадала момент народження доньки та зізналася, що досі зберігає в пам'яті їхню першу зустріч.

Пам'ятаю, як ти народилась і подивилась мені одразу в очі. Це відчуття я несу із собою – чиста любов. Обожнюємо тебе всім серцем! Дякую, що ти у нас є. Будь собою, нічого не бійся, ми поруч. Бути твоєю мамою – найвища насолода у моєму житті, моя Марі,

– додала артистка.

До речі, цьогоріч Марія пішла в перший клас.

Зазначимо, що Світлана Тарабарова – багатодітна мама. Її старшому сину Івану на початку вересня виповнилося 8 років, а молодшій доньці Поліні зараз 3 роки.

Нещодавно Тарабарова також замилувала шанувальників архівними фотографіями зі своїми трьома дітьми.