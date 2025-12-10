Это деградация, – невеста Кулебы жестко ответила на хейт из-за танцев на концерте MONATIK

На днях MONATIK устроил концерт в Национальной опере Украины, куда пришло немало знаменитостей. Среди них бывший Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и его невеста, соучредитель издательства "Книголав" Светлана Павелецкая.

Один из зрителей снял видео, где женщина танцует во время концерта. Ролик быстро завирусился в соцсетях и вызвал волну критики: пользователи обсуждают вид возлюбленной дипломата, ее манеру танцевать, а часть комментаторов вообще против концертов во время войны. Светлана Павелецкая отреагировала на критику. Пишет 24 Канал со ссылкой на ее страницу в инстаграме.

Не пропустите В команде Степана Гиги впервые прокомментировали слухи о том, что артист впал в кому

Павелецкая не исключает, что часть хейта проплатили российские пропагандистские ресурсы, ведь они уже не впервые пытаются ее дискредитировать. Но среди хейтеров есть и настоящие люди, которые, по мнению Светланы, перешли границы человечности.

Я не понимаю, какое право имеет кто-то в комментариях писать, куда мне надо ехать, что делать с моей семьей, желать смерти моему ребенку, излагать свои фантазии о моем теле или моей внешности, писать, что я пьяная или под наркотиками. Это не просто токсичность. Это деградация,

– возмутилась предпринимательница.

Она напомнила, что ее родные остаются в Украине, работают, платят налоги и некоторые из них даже защищают страну на фронте.

Я имею право на работу, на ответственность, на эмоции, на два часа музыки. Это не уменьшает моей любви к Украине, мою работу, мою человечность,

– написала Светлана.

Женщина призвала хейтеров задуматься над собственным вкладом в победу вместо того, чтобы критиковать других.

Хейт не делает вас сильнее. Хейт не приближает победу. Хейт только показывает, кем вы есть внутри,

– написала невеста Дмитрия Кулебы.

О каком видео на концерте MONATIK идет речь?

Ролик снял кто-то из зрителей, которые сидели на балконе. В кадре – Дмитрий Кулеба с невестой Светланой, которые сидят в партере.

На видео видно, как Светлана в черном платье с открытым декольте танцует под музыку, а ее муж в смокинге наблюдает за концертом.

Дмитрий Кулеба с невестой на концерте MONATIK: смотрите видео онлайн

Для справки! О том, что Дмитрий Кулеба сделал предложение Светлане Павелецкой стало известно 6 ноября. Об этом сообщило издание "Факты". Предложение дипломат сделал в присутствии их детей. От предыдущего брака Кулеба имеет сына Егора и дочь Любу, тогда как Светлана воспитывает сына Александра.