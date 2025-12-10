Це деградація, – наречена Кулеби жорстко відповіла на хейт через танці на концерті MONATIK

Днями MONATIK влаштував концерт у Національній опері України, куди завітало чимало знаменитостей. Серед них – колишній Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та його наречена, співзасновниця видавництва "Книголав" Світлана Павелецька.

Один із глядачів зняв відео, де жінка танцює під час концерту. Ролик швидко завірусився в соцмережах і викликав хвилю критики: користувачі обговорюють вигляд коханої дипломата, її манеру танцювати, а частина коментаторів взагалі проти концертів під час війни. Світлана Павелецька відреагувала на критику. Пише 24 Канал з посиланням на її сторінку в інстаграмі.

Павелецька не виключає, що частину хейту проплатили російські пропагандистські ресурси, адже вони вже не вперше намагаються її дискредитувати. Але серед хейтерів є й справжні люди, які, на думку Світлани, перейшли межі людяності.

Я не розумію, яке право має хтось у коментарях писати, куди мені треба їхати, що робити з моєю родиною, бажати смерті моїй дитині, викладати свої фантазії про моє тіло чи мою зовнішність, писати, що я п'яна чи під наркотиками. Це не просто токсичність. Це деградація,

– обурилася підприємиця.

Вона нагадала, що її рідні залишаються в Україні, працюють, платять податки й деякі з них навіть захищають країну на фронті.

Я маю право на роботу, на відповідальність, на емоції, на дві години музики. Це не зменшує моєї любові до України, моєї роботи, моєї людяності,

– написала Світлана.

Жінка закликала хейтерів замислитися над власним внеском у перемогу замість того, щоб критикувати інших.

Хейт не робить вас сильнішими. Хейт не наближає перемогу. Хейт лише показує, ким ви є всередині,

– написала наречена Дмитра Кулеби.

Про яке відео на концерті MONATIK йдеться?

Ролик зняв хтось із глядачів, які сиділи на балконі. У кадрі – Дмитро Кулеба з нареченою Світланою, які сидять у партері.

На відео видно, як Світлана в чорній сукні з відкритим декольте танцює під музику, а її чоловік в смокінгу спостерігає за концертом.

Дмитро Кулеба з нареченою на концерті MONATIK: дивіться відео онлайн

Для довідки! Про те, що Дмитро Кулеба освідчився Світлані Павелецькій стало відомо 6 листопада. Про це повідомило видання "Факти". Пропозицію дипломат зробив у присутності їхніх дітей. Від попереднього шлюбу Кулеба має сина Єгора та доньку Любу, тоді як Світлана виховує сина Олександра.