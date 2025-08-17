Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук поздравил Кузьму Скрябина (Андрей Кузьменко), которому сегодня могло бы исполниться 57 лет, с днем рождения. Музыкант поделился их архивной фотографией.

Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм Вакарчука. На фото – совсем молодые артисты.

Читайте также Мог бы праздновать 57-летие: 10 самых интересных и малоизвестных фактов из жизни Кузьмы Скрябина

Святослав Вакарчук изображен на фото с длинными волосами и очками, он одет в серый свитер и темные джинсы. Кузьму Скрябина сразу заметно по его кудрям. Певец держит в руках сигарету, одет в черную футболку с рисунком и коричневые кожаные или лакированные брюки. Он что-то рассказывает компании.

К сообщению Вакарчук добавил песню группы "Скрябин" "Птицы", которая вошла в одноименный альбом 1995 года. Это первый альбом, с которым коллектив появился на профессиональной сцене, он вышел на кассетах и CD.

Помню, как услышал эту песню. Это было начало 1955 года. "Скрябин" уже был популярной группой, но они были не такие, как все. Это меня и зацепило. Цепляет и по сей день. С днем рождения, Кузьма!,

– написал Святослав Вакарчук.

Святослав Вакарчук и Кузьма Скрябин / Фото из инстаграма музыканта

Кстати! Ранее дочь Кузьмы Скрябина показала архивное фото с отцом.

Кузьма Скрябин погиб в ДТП

1 февраля 2015 года группа "Скрябин" отыграла концерт в Кривом Роге, а под утро отправилась в Киев. Кузьма попал в ДТП: его автомобиль столкнулся с молоковозом. Остальные из коллектива ехали в микроавтобусе.

Со Скрябиным попрощались в Преображенской церкви во Львове. Он похоронен в семейном склепе на кладбище в поселке Брюховичи. Там похоронена и мать певца, Ольга Кузьменко, которая умерла в 2023 году.