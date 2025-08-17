Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук привітав Кузьму Скрябіна (Андрій Кузьменко), якому сьогодні могло б виповнитися 57 років, з днем народження. Музикант поділився їхньою архівною фотографією.

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Вакарчука. На фото – зовсім молоді артисти.

Святослав Вакарчук зображений на фото з довгим волоссям і окулярами, він одягнений у сірий светр і темні джинси. Кузьму Скрябіна одразу помітно за його кучерями. Співак тримає у руках сигарету, одягнений у чорну футболку з малюнком і коричневі шкіряні або лаковані штани. Він щось розповідає компанії.

До допису Вакарчук додав пісню гурту "Скрябін" "Птахи", яка увійшла в однойменний альбом 1995 року. Це перший альбом, з яким колектив з'явився на професійній сцені, він вийшов на касетах і CD.

Пам'ятаю, як почув цю пісню. Це був початок 1995 року. "Скрябін" уже був популярною групою, але вони були не такі, як усі. Це мене й зачепило. Чіпляє і до сьогодні. З днем народження, Кузьма!,

– написав Святослав Вакарчук.

Святослав Вакарчук і Кузьма Скрябін / Фото з інстаграму музиканта

До речі! Раніше донька Кузьми Скрябіна показала архівне фото з батьком.

Кузьма Скрябін загинув у ДТП

1 лютого 2015 року гурт "Скрябін" відіграв концерт у Кривому Розі, а під ранок вирушив до Києва. Кузьма потрапив у ДТП: його автомобіль зіткнувся з молоковозом. Решта колективу їхала у мікроавтобусі.

Зі Скрябіним попрощалися у Преображенській церкві у Львові. Він похований у родинному склепі на кладовищі у селищі Брюховичі. Там похована і матір співака, Ольга Кузьменко, яка померла у 2023 році.