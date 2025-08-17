У неділю, 17 серпня, Андрію Кузьменку могло б виповнитися 57 років. До цього дня Show 24 підготував добірку найцікавіших фактів про співака.

Мрія дитинства

Андрій Кузьменко народився у Самборі Львівської області, а виріс у Новояворівську. Його мати Ольга працювала вчителькою музики, а батько був інженером. У дитинстві Андрій мріяв стати водієм сміттєвоза. Він пригадував, що на це його надихнув дядько Славік, який одного разу посадив малого Андрійка на коліна й дозволив потримати кермо.



Андрій Кузьменко в дитинстві / Фото TabloID

Почав грати на гітарі ще в садку

Музика з'явилась у житті Кузьми рано. У три роки він вже грав на фанерній гітарі. Коли хлопчик не хотів залишатися у дитячому садку, вихователька давала йому гітару й просила щось заграти. Малий Андрій любив довго співати "Червону руту".

Навчався на стоматолога

Батьки Кузьми були проти його кар'єри в музиці. Окрім цієї сфери хлопця приваблювала лиш медицина. Після переконань мами про те, що ця сфера його точно прогодує, Андрій Кузьменко вступив на стоматологію. Хоч залишався відданим музиці.

Стоматологічний диплом з інституту не дають, треба ще рік попрацювати. Цілий рік я мучив українських громадян. Те, що я не став стоматологом – думаю, держава з цього тільки виграла,

– з усмішкою розповідав співак.



Андрій Кузьменко в юності / Фото ТСН

Кузьма "Скрябін" був меломаном

Творчий шлях Андрія Кузьменка почався з шаленої любові до різножанрової музики. Особливо його захоплював панк, тому він почав виступати на місцевих дискотеках як діджей. Згодом був створений гурт "Ланцюгова реакція". Хлопці репетирували в актовій залі, де замість колонок були настінні гучномовці. Вони виконували хіти різними мовами.

Як з'явилась назва гурту?

Назва колективу "Скрябін" з'явилась випадково. Музиканти хотіли відправити на конкурс кліп на пісню "Чуєш біль", але для цього потрібно було вказати назву гурту. Раптом Кузьма запитав, чому на репетицію досі не прийшов звукорежисер Скрябін. Так його прізвище стало назвою колективу.



Андрій Кузьменко з колегами / Фото "Слух"

Перші репетиції в буфеті

У перші роки музиканти проводили репетиції в занедбаному буфеті палацу культури "Кристал". Вони попросили директора виділити їм будь-яке приміщення. За два тижні захаращена кімнатка перетворилась на повноцінну репетиційну базу.

"Квиток додому"

Переїзд до Києва був для учасників "Скрябіна" непростим випробуванням. Адже їм доводилося витрачати багато коштів за оренду житла, студійні записи, касети та компакт-диски. У коридорі Кузьма завжди тримав каністру з пальним і називав її "квитком додому" – у разі, якщо з кар'єрою не складеться.



Андрій Кузьменко / Фото з інстаграму Андрія Кузьменка

Виступи на корпоративах

Продажі дисків та гастролі не давали такого результату, як хотілось би. Тому гурт почав виступати на корпоративах. Якось Кузьма помітив, що на деяких заходах їх ніхто не слухає. Музиканти виконали одну й ту саму пісню 4 рази поспіль – і на це справді ніхто не звернув уваги.

Хіт, що народився у темряві

Пісня "Мовчати", створена в дуеті з Іриною Білик, з'явилась тоді, коли в будинку Кузьменка вимкнули світло. Андрій лежав у ліжку поряд з дружиною, намагаючись заснути. Раптом він схопився та почав писати пісню. Так народився легендарний трек.

Альтер-его – Злий репер Зеник

Кузьма часто експериментував у своїй творчості. Він мав ще один проєкт - "Злий репер Зеник", для якого музикант пародіював типових представників українського шоубізнесу та реперів. Це були сатиричні тексти про життя з великою кількістю іронії.

