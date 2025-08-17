В воскресенье, 17 августа, Андрею Кузьменко могло бы исполниться 57 лет. К этому дню Show 24 подготовил подборку самых интересных фактов о певце.

Мечта детства

Андрей Кузьменко родился в Самборе Львовской области, а вырос в Новояворовске. Его мать Ольга работала учительницей музыки, а отец был инженером. В детстве Андрей мечтал стать водителем мусоровоза. Он вспоминал, что на это его вдохновил дядя Славик, который однажды посадил малого Андрюшу на колени и позволил подержать руль.



Андрей Кузьменко в детстве / Фото TabloID

Начал играть на гитаре еще в саду

Музыка появилась в жизни Кузьмы рано. В три года он уже играл на фанерной гитаре. Когда мальчик не хотел оставаться в детском саду, воспитательница давала ему гитару и просила что-то сыграть. Маленький Андрей любил долго петь "Червону руту".

Учился на стоматолога

Родители Кузьмы были против его карьеры в музыке. Кроме этой сферы парня привлекала лишь медицина. После убеждений мамы о том, что эта сфера его точно прокормит, Андрей Кузьменко поступил на стоматологию. Хотя оставался преданным музыке.

Стоматологический диплом из института не дают, надо еще год поработать. Целый год я мучил украинских граждан. То, что я не стал стоматологом – думаю, государство с этого только выиграло,

– с улыбкой рассказывал певец.



Андрей Кузьменко в юности / Фото ТСН

Кузьма "Скрябин" был меломаном

Творческий путь Андрея Кузьменко начался с безумной любви к разножанровой музыке. Особенно его увлекал панк, поэтому он начал выступать на местных дискотеках как диджей. Впоследствии была создана группа "Цепная реакция". Ребята репетировали в актовом зале, где вместо колонок были настенные громкоговорители. Они выполняли хиты на разных языках.

Как появилось название группы?

Название коллектива "Скрябин" появилось случайно. Музыканты хотели отправить на конкурс клип на песню "Чуєш біль", но для этого нужно было указать название группы. Вдруг Кузьма спросил, почему на репетицию до сих пор не пришел звукорежиссер Скрябин. Так его фамилия стала названием коллектива.



Андрей Кузьменко с коллегами / Фото "Слух"

Первые репетиции в буфете

В первые годы музыканты проводили репетиции в заброшенном буфете дворца культуры "Кристалл". Они попросили директора выделить им любое помещение. За две недели захламленная комнатка превратилась в полноценную репетиционную базу.

"Билет домой"

Переезд в Киев был для участников "Скрябина" непростым испытанием. Ведь им приходилось тратить много средств за аренду жилья, студийные записи, кассеты и компакт-диски. В коридоре Кузьма всегда держал канистру с горючим и называл ее "билетом домой" – в случае, если с карьерой не сложится.



Андрей Кузьменко / Фото из инстаграма Андрея Кузьменко

Выступления на корпоративах

Продажи дисков и гастроли не давали такого результата, как хотелось бы. Поэтому группа начала выступать на корпоративах. Как-то Кузьма заметил, что на некоторых мероприятиях их никто не слушает. Музыканты исполнили одну и ту же песню 4 раза подряд – и на это действительно никто не обратил внимания.

Хит, родившийся в темноте

Песня "Мовчати", создана в дуэте с Ириной Билык, появилась тогда, когда в доме Кузьменко выключили свет. Андрей лежал в постели рядом с женой, пытаясь заснуть. Вдруг он вскочил и начал писать песню. Так родился легендарный трек.

Альтер-эго – Злой рэпер Зеник

Кузьма часто экспериментировал в своем творчестве. Он имел еще один проект - "Злой рэпер Зеник", для которого музыкант пародировал типичных представителей украинского шоу-бизнеса и рэперов. Это были сатирические тексты о жизни с большим количеством иронии.

