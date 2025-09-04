Лидер группы "Океан Эльзы" поделился, что следит за новой украинской музыкой скорее как слушатель, ведь уже не успевает отслеживать всех артистов и их творчество. Он узнал о Klavdia Petrivna благодаря ее успешному маркетингу – когда о ней говорили все вокруг.

Святослав Вакарчук высказал свое честное мнение по поводу творчества Klavdia Petrivna. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на подкаст "СучЦукрМуз".

Лидер "Океана Эльзы" узнал о Klavdia Petrivna, когда ее процитировала Елена Зеленская. К ее песням он относится по-разному.

Мне очень нравится идея, звук, звучание. Но немножко пахнет мне от этого желанием понравиться. Слишком концептуально, слишком спродюсировано для меня. Но это мое собственное чувство. Если говорить об этом как явлении в украинской музыке – безусловно классно. Чем будет больше этого, тем лучше,

– сказал Святослав Вакарчук.

Музыкант добавил, что для него в любой музыке интереснее первичная энергия, чем история и маркетинг вокруг.

Чем известна Klavdia Petrivna?