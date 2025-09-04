Пахнет желанием понравиться, – Вакарчук честно оценил творчество Klavdia Petrivna
Лидер группы "Океан Эльзы" поделился, что следит за новой украинской музыкой скорее как слушатель, ведь уже не успевает отслеживать всех артистов и их творчество. Он узнал о Klavdia Petrivna благодаря ее успешному маркетингу – когда о ней говорили все вокруг.
Святослав Вакарчук высказал свое честное мнение по поводу творчества Klavdia Petrivna.
Лидер "Океана Эльзы" узнал о Klavdia Petrivna, когда ее процитировала Елена Зеленская. К ее песням он относится по-разному.
Мне очень нравится идея, звук, звучание. Но немножко пахнет мне от этого желанием понравиться. Слишком концептуально, слишком спродюсировано для меня. Но это мое собственное чувство. Если говорить об этом как явлении в украинской музыке – безусловно классно. Чем будет больше этого, тем лучше,
– сказал Святослав Вакарчук.
Музыкант добавил, что для него в любой музыке интереснее первичная энергия, чем история и маркетинг вокруг.
Чем известна Klavdia Petrivna?
- Klavdia Petrivna начала продвигать свою музыку в тиктоке. Ее треки быстро становились вирусными, а первая леди Украины даже процитировала ее во время одной из речей. Когда певица анонсировала выход мини-альбома, ее треки украли и выложили на площадки. Эта ситуация заставила публику еще больше говорить об артистке. Впоследствии альбом вышел официально.
- Klavdia Petrivna была инкогнито-исполнительницей – она не показывала ни своего лица, ни деталей относительно своей личности. Когда она одержала победу в одной из премий, ее пришла получать Маша Кондратенко. Фаны заподозрили, что именно она поет под псевдонимом Klavdia Petrivna.
- Но чтобы опровергнуть эти слухи, певицы выпустили совместный клип, где засветилась Соломия Опрышко. Именно она скрывается под загадочным образом. Это юная музыкантка из Львовщины, которая училась в Дрогобычском музыкальном колледже. Догадки о ее настоящем имени долго обсуждали в сети, а после совместного видео с Кондратенко они подтвердились.
- Впервые Klavdia Petrivna вышла на сцену вместе с Артемом Пивоваровым, который выступал во Дворце спорта. За этим последовали ее сольные концерты. Сейчас артистка продолжает работать над новой музыкой, выступать и выпускать песни.