Лідер гурту "Океан Ельзи" поділився, що слідкує за новою українською музикою швидше як слухач, адже вже не встигає відстежувати всіх артистів та їхню творчість. Він дізнався про Klavdia Petrivna завдяки її успішному маркетингу – коли про неї говорили всі навколо.
Святослав Вакарчук висловив свою чесну думку з приводу творчості Klavdia Petrivna. Про це пише Show 24 з посиланням на подкаст "СучЦукрМуз".
Лідер "Океану Ельзи" дізнався про Klavdia Petrivna, коли її процитувала Олена Зеленська. До її пісень він ставиться по-різному.
Мені дуже подобається ідея, звук, звучання. Але трошки пахне мені від цього бажанням сподобатись. Занадто концептуально, занадто спродюсовано для мене. Але це моє власне почуття. Якщо говорити про це як явище в українській музиці – безумовно класно. Чим буде більше цього, тим краще,
– сказав Святослав Вакарчук.
Музикант додав, що для нього у будь-якій музиці цікавіше первинна енергія, ніж історія та маркетинг навколо.
Чим відома Klavdia Petrivna?
- Klavdia Petrivna почала просувати свою музику у тіктоці. Її треки швидко ставали вірусними, а перша леді України навіть процитувала її під час однієї з промов. Коли співачка анонсувала вихід мініальбому, її треки вкрали та виклали на майданчики. Ця ситуація змусила публіку ще більше говорити про артистку. Згодом альбом вийшов офіційно.
- Klavdia Petrivna була інкогніто-виконавицею – вона не показувала ні свого обличчя, ні деталей щодо своєї особистості. Коли вона здобула перемогу в одній з премій, її прийшла отримувати Маша Кондратенко. Фани запідозрили, що саме вона співає під псевдонімом Klavdia Petrivna.
- Та щоб спростувати ці чутки, співачки випустили спільний кліп, де засвітилась Соломія Опришко. Саме вона ховається під загадковим образом. Це юна музикантка з Львівщини, яка навчалась у Дрогобицькому музичному коледжі. Здогадки про її справжнє ім'я довго обговорювали в мережі, а після спільного відео з Кондратенко вони підтвердилися.
- Вперше Klavdia Petrivna вийшла на сцену разом з Артемом Пивоваровим, який виступав у Палаці спорту. За цим відбулися її сольні концерти. Зараз артистка продовжує працювати над новою музикою, виступати і випускати пісні.