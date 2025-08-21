Про це повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Klavdia Petrivna. Новий трек уже отримав чимало позитивних відгуків від слухачів.

Теж цікаво Слова, які знає кожен: сучасні українські пісні, що розбираються на цитати

"Журба" – це пісня про втрату, людяність, боротьбу душі, яка хоче звучати, коли світ змінюється і зупиняється.

Коли ти бачив втрати, ти не можеш не пропустити це через себе. Пісня "Журба" про те, що звучить всередині, навіть коли навколо панує тиша,

– розповіла Klavdia Petrivna.

У кліпі співачка бачить, як зупиняється час. Глядачі спостерігають за образами пам'яті, душі й митей, що зникають і завершують життєвий цикл. Для кожного вони можуть бути різними, але відчуття – спільне – воно про досвід втрати, який залишає відлуння. Цікаво, що у відеороботі Klavdia Petrivna постала без маски.

Klavdia Petrivna – "Журба": дивіться відео онлайн

Реакція мережі

"Неймовірно чуттєва композиція!"

"Боже. Як це класно і Соломія така гарна без капелюхів, масок і прикрас".

"Вітаю з прем'єрою кліпу! Дуже круто й емоційно вийшло".

"Як завжди змістовно і з наповненим сенсом. Від цього голосу і музики мурашки по шкірі".

"Просто неймовірна Клава і неймовірний кліп".

"Візуал дуже гарний".

"Мені одному в цьому образі Клавдія нагадує принцесу Діану в юності? Дуже ніжно і ніби по струнах душі".

Нагадаємо, що наприкінці травня Klavdia Petrivna презентувала новий альбом.