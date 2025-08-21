Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Klavdia Petrivna. Новый трек уже получил немало положительных отзывов от слушателей.

"Журба" – это песня о потере, человечности, борьбе души, которая хочет звучать, когда мир меняется и останавливается.

Когда ты видел потери, ты не можешь не пропустить это через себя. Песня "Журба" о том, что звучит внутри, даже когда вокруг царит тишина,

– рассказала Klavdia Petrivna.

В клипе певица видит, как останавливается время. Зрители наблюдают за образами памяти, души и мгновений, исчезающих и завершающих жизненный цикл. Для каждого они могут быть разными, но ощущение – общее – оно об опыте потери, который оставляет эхо. Интересно, что в видеоработе Klavdia Petrivna предстала без маски.

Klavdia Petrivna – "Журба": смотрите видео онлайн

Реакция сети

"Невероятно чувственная композиция!"

"Боже. Как это классно и Соломия такая красивая без шляп, масок и украшений".

"Поздравляю с премьерой клипа! Очень круто и эмоционально получилось".

"Как всегда содержательно и с наполненным смыслом. От этого голоса и музыки мурашки по коже".

"Просто невероятная Клава и невероятный клип".

"Визуал очень хорош".

"Мне одному в этом образе Клавдия напоминает принцессу Диану в юности? Очень нежно и будто по струнам души".

Напомним, что в конце мая Klavdia Petrivna презентовала новый альбом.