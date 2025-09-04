Святослав Вакарчук висловив свою чесну думку з приводу творчості Klavdia Petrivna. Про це пише Show 24 з посиланням на подкаст "СучЦукрМуз".

До слова Мені з нею пощастило, – Святослав Вакарчук розповів, які у нього стосунки з мамою

Лідер "Океану Ельзи" дізнався про Klavdia Petrivna, коли її процитувала Олена Зеленська. До її пісень він ставиться по-різному.

Мені дуже подобається ідея, звук, звучання. Але трошки пахне мені від цього бажанням сподобатись. Занадто концептуально, занадто спродюсовано для мене. Але це моє власне почуття. Якщо говорити про це як явище в українській музиці – безумовно класно. Чим буде більше цього, тим краще,

– сказав Святослав Вакарчук.

Музикант додав, що для нього у будь-якій музиці цікавіше первинна енергія, ніж історія та маркетинг навколо.

Klavdia Petrivna – "Я щаслива" (трек, який цитувала Олена Зеленська): слухайте онлайн

Чим відома Klavdia Petrivna?