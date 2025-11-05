Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук назвал пять песен, которые повлияли на него. Это "Ой, чий то кінь стоїть", Let It Be, Under The Bridge, Dear Friends и "Весна".

Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Звучит". По словам Вакарчука, "Ой, чей то конь стоит" – его "первая сценическая песня".

Тоже интересно Янович, Лебига, Brykulets и другие звезды воссоздали культовый клип ОЕ "Там, где нас нет"

Когда мне было 2-3 года, я исполнял ее для широкой требовательной и непритязательной публики – там, где меня просили и не просили. Просто услышав, как мне ее поет мама, бабушка и папа. Это была первая песня, которую я выучил в жизни. Я думаю, что это был первый раз, когда мои родители осознали, что у меня есть музыкальный талант,

– сказал Святослав Вакарчук.

Вторая песня – Let It Be легендарной британской рок-группы The Beatles. Музыкант отметил, что всегда будет поклонником этого коллектива.

Это была первая песня The Beatles, которую я услышал. Мне было 12 лет. Я влюбился в эту группу и за два года собрал всю музыку,

– поделился он.

На Вакарчука также повлиял трек Under The Bridge американской рок-группы Red Hot Chili Peppers. Музыкант впервые услышал его в какой-то советской программе. Святослав записал эту песню на кассету.

Мне было тогда 16 лет. Я еще не собирался серьезно быть музыкантом, но уже очень любил музыку и слушал много западной музыки. До того, как я услышал эту песню, я был свято уверен, что вся хорошая музыка закончилась в середине 70-х годов. Все, что делали во времена, когда я вырастал, мне казалось лютым кринжем,

– признался лидер группы "Океан Эльзы".

Для Вакарчука Under The Bridge звучала так, "будто ее создал The Beatles".

Четвертой музыкант назвал песню Dear Friends британской рок-группы Queen. Святослав играл ее на пианино на вечеринке, где присутствовали Павел Гудимов, Юрий Хусточка и Денис Глинин.

Потом они предложили Вакарчуку создать группу, ведь музыкантам понравился его голос.

Она (песня Dear Friends – 24 Канал) изменила мою жизнь, потому что потом произошел "Океан Эльзы",

– добавил Святослав.

Пятая важная песня для лидера ОЭ – "Весна" украинской рок-группы "Вопли Видоплясова".

Это была первая песня, сделана украинской рок-группой, которая для меня звучала так же круто, как западная музыка. Когда я увидел это видео... Мне казалось, что оно похоже на Losing My Religion группы R.E.M,

– признался Вакарчук.

Он отметил, что эта песня вдохновила группу "Океан Эльзы" на переезд в Киев.

Кстати! В подкасте со стендап-комиком Василием Байдаком Святослав Вакарчук рассказал, что группа "Океан Эльзы" могла называться "Наблюдение шторма". Именно такое название получил документальный биографический фильм о коллективе, который выйдет в кинотеатрах уже завтра, 6 ноября.

