Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук назвав п'ять пісень, які вплинули на нього. Це "Ой, чий то кінь стоїть", Let It Be, Under The Bridge, Dear Friends та "Весна".

Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Звучить". За словами Вакарчука, "Ой, чий то кінь стоїть" – його "перша сценічна пісня".

Коли мені було 2-3 роки, я виконував її для широкої вибагливої й невибагливої публіки – там, де мене просили та не просили. Просто почувши, як мені її співає мама, бабуся і тато. Це була перша пісня, яку я вивчив у житті. Я думаю, що це був перший раз, коли мої батьки усвідомили, що у мене є музичний талант,

– сказав Святослав Вакарчук.

Друга пісня – Let It Be легендарного британського рок-гурту The Beatles. Музикант зазначив, що завжди буде шанувальником цього колективу.

Це була перша пісня The Beatles, яку я почув. Мені було 12 років. Я закохався в цей гурт і за два роки зібрав усю музику,

– поділився він.

На Вакарчука також вплинув трек Under The Bridge американського рок-гурту Red Hot Chili Peppers. Музикант вперше почув його в якійсь радянській програмі. Святослав записав цю пісню на касету.

Мені було тоді 16 років. Я ще не збирався серйозно бути музикантом, але вже дуже любив музику і слухав багато західної музики. До того, як я почув цю пісню, я був свято впевнений, що вся хороша музика закінчилась в середині 70-х років. Усе, що робили в часи, коли я виростав, мені здавалося лютим крінжем,

– зізнався лідер гурту "Океан Ельзи".

Для Вакарчук Under The Bridge звучала так, "ніби її створив The Beatles".

Четвертою музикант назвав пісню Dear Friends британського рок-гурту Queen. Святослав грав її на піаніно на вечірці, де були присутні Павло Гудімов, Юрій Хусточка і Денис Глінін.

Потім вони запропонували Вакарчуку створити гурт, адже музикантам сподобався його голос.

Вона (пісня Dear Friends – 24 Канал) змінила моє життя, бо потім стався "Океан Ельзи",

– додав Святослав.

П'ята важлива пісня для лідера ОЕ – "Весна" українського рок-гурту "Воплі Відоплясова".

Це була перша пісня, зроблена українським рок-гуртом, яка для мене звучала так само круто, як західна музика. Коли я побачив це відео… Мені здавалося, що воно схоже на Losing My Religion гурту R.E.M,

– зізнався Вакарчук.

Він зазначив, що ця пісня надихнула гурт "Океан Ельзи" на переїзд до Києва.

До речі! У подкасті зі стендап-коміком Василем Байдаком Святослав Вакарчук розповів, що гурт "Океан Ельзи" міг називатися "Спостереження шторму". Саме таку назву отримав документальний біографічний фільм про колектив, який вийде в кінотеатрах вже завтра, 6 листопада.

