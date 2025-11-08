Модное совпадение, рассмешившее публику: образ участницы "Холостяка" напомнил Вакарчука в юности

Лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук неожиданно прокомментировал проект "Холостяк". Оказалось, что образ одной из участниц напомнил многим модный look Святослава из нулевых.

С 6 ноября в украинский прокат вышел документальный фильм "Океан Эльзы: Наблюдение шторма". В нем собрано множество архивных фото и видео с музыкантами. Один из снимков вызвал бурную реакцию в зале, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-пост Святослава Вакарчука.

Все потому, что образ Святослава Вакарчука в нулевых напомнил зрителям аутфит участницы "Холостяка" – Ирины, которая пришла на знакомство с Тарасом Цимбалюком в большой розовой шляпе.

На премьере нашего фильма, в моменте, где я где-то в 2001-м давал интервью, на мне была широкая джинсовая шляпа. Почему-то в любом зале – или во Львове, или в Киеве – на этом моменте весь зал начинал смеяться. Сначала я думал, что она просто кринжово выглядит. Я с этим, во-первых, не согласен – мне нравится шляпа,

– поделился певец.

Вакарчук добавил, что впоследствии ему объяснили, в чем же дело. Он пошутил, что длинные "щупальца" "Холостяка" дотянулись даже до него.



Модное совпадение / Фото из инстаграма Святослава Вакарчука

Ранее Святослав Вакарчук рассказал о песнях, которые больше всего на него повлияли, в ютуб-шоу "Звучит". Это треки "Ой, чей то конь стоит", Let It Be, Under The Bridge, Dear Friends и "Весна"

Что нужно знать о фильме "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма"?

Документальная лента вышла в прокат в Украине 6 ноября в более чем 150 кинотеатрах. Доходы он показа в первые два дня пойдут на реабилитацию украинских защитников.

Фильм рассказывает о 30-летней истории известной украинской группы "Океан Эльзы". Здесь изображены все детали без прикрас: как все начиналось, трудности, конфликты и путь к успеху. В картине собрали уникальные архивы, неизвестные факты о коллективе и воспоминания участников.

Режиссер – Артем Григорян, продюсер – Максим Сердюк, сценарист – Вадим Переверзев.