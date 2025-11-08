Модний збіг, що розсмішив публіку: образ учасниці "Холостяка" нагадав Вакарчука в юності

Лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук несподівано прокоментував проєкт "Холостяк". Виявилося, що образ однієї з учасниць нагадав багатьом модний look Святослава з нульових.

З 6 листопада в український прокат вийшов документальний фільм "Океан Ельзи: Спостереження шторму". У ньому зібрано безліч архівних фото та відео з музикантами. Один зі знімків викликав бурхливу реакцію в залу, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-допис Святослава Вакарчука.

До слова Повернення учасниці та побачення під зоряним небом: як пройшов 4-й випуск шоу "Холостяк"

Все тому, що образ Святослава Вакарчука в нульових нагадав глядачам аутфіт учасниці "Холостяка" – Ірини, яка прийшла на знайомство з Тарасом Цимбалюком у великому рожевому капелюсі.

На прем'єрі нашого фільму, у моменті, де я десь у 2001-му давав інтерв'ю, на мені була широка джинсова шляпа. Чомусь у будь-якому залі – чи у Львові, чи в Києві – на цьому моменті весь зал починав сміятись. Спочатку я думав, що вона просто крінжово виглядає. Я з цим, по-перше, не згоден – мені подобається шляпа,

– поділився співак.

Вакарчук додав, що згодом йому пояснили, у чому ж справа. Він пожартував, що довгі "щупальця" "Холостяка" дотягнулись навіть до нього.



Модний збіг / Фото з інстаграму Святослава Вакарчука

Раніше Святослав Вакарчук розповів про пісні, які найбільше на нього вплинули, у ютуб-шоу "Звучить". Це треки "Ой, чий то кінь стоїть", Let It Be, Under The Bridge, Dear Friends та "Весна"

Що треба знати про фільм "Океан Ельзи: Спостереження Шторму"?

Документальна стрічка вийшла у прокат в Україні 6 листопада у понад 150 кінотеатрах. Доходи він показу у перші два дні підуть на реабілітацію українських захисників.

Фільм розповідає про 30-річну історію відомого українського гурту "Океан Ельзи". Тут зображені всі деталі без прикрас: як все починалося, труднощі, конфлікти та шлях до успіху. У картині зібрали унікальні архіви, невідомі факти про колектив та спогади учасників.

Режисер – Артем Григорян, продюсер – Максим Сердюк, сценарист – Вадим Переверзєв.