Детальніше про те, як проходить 4 випуск 14 сезону шоу "Холостяк" – розповідаємо у матеріалі 24 Каналу.
Цікаво Перші побачення, зіркові гості й скандал з "Міс Україна 2023": як пройшов 3 випуск "Холостяка"
Романтичне реаліті-шоу з Тарасом Цимбалюком триває. На екрани виходить 4 випуск проєкту. На учасниць чекає несподівана подія, а побачення з головним героєм поступово ставатимуть інтимнішими.
