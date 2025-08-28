Лидер группы "Океан Эльзы" порадовал поклонников в Киеве после тяжелой ночи под массированной ракетной атакой. Святослав Вакарчук выступил в столичном метро с гитарой.

Интересно, что рядом с ним был известный телеведущий Дмитрий Комаров. Как оказалось, это не случайность. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу лидера группы "Океан Эльзы".

Вас также может заинтересовать После ракетной атаки россиян: MELOVIN умилил сеть видео с 4-летней звездой тиктока

Фронтмен ОЭ исполнил песню "Обійми", а украинцы подпевали и аплодировали ему. Все это происходило во время воздушной тревоги в Киеве.

Святослав Вакарчук выступил в метро в Киеве: смотрите видео онлайн

Впоследствии стало известно, что Вакарчук принял участие в небольшом эпизоде документального проекта Дмитрия Комарова.

Тема важная. Увидите уже в этом году,

– прокомментировал Святослав.

Что известно о ракетном обстреле Киева?