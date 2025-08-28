Святослав Вакарчук выступил в киевском метро после ночной атаки: трогательное видео
Лидер группы "Океан Эльзы" порадовал поклонников в Киеве после тяжелой ночи под массированной ракетной атакой. Святослав Вакарчук выступил в столичном метро с гитарой.
Интересно, что рядом с ним был известный телеведущий Дмитрий Комаров. Как оказалось, это не случайность. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу лидера группы "Океан Эльзы".
Фронтмен ОЭ исполнил песню "Обійми", а украинцы подпевали и аплодировали ему. Все это происходило во время воздушной тревоги в Киеве.
Святослав Вакарчук выступил в метро в Киеве: смотрите видео онлайн
Впоследствии стало известно, что Вакарчук принял участие в небольшом эпизоде документального проекта Дмитрия Комарова.
Тема важная. Увидите уже в этом году,
– прокомментировал Святослав.
Что известно о ракетном обстреле Киева?
- По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 28 августа Россия использовала 629 средств воздушного нападения по Украине: среди них – 598 ударных дронов типа "Шахед" и другие беспилотники. Кроме того, были выпущены: 2 ракеты "Кинжал", 9 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 и 20 крылатых ракет Х-101.
- В результате атаки пострадали несколько районов Киева: Деснянский, Дарницкий, Соломенский, Шевченковский, Оболонский и Днепровский.
- По состоянию на 17:53 известно о 19 погибших и 63 пострадавших, среди которых 11 детей.