Укр Рус
Show24 Українські зірки Святослав Вакарчук виступив у київському метро після нічної атаки: зворушливе відео
28 серпня, 19:50
2

Святослав Вакарчук виступив у київському метро після нічної атаки: зворушливе відео

Софія Хомишин
Основні тези
  • Святослав Вакарчук виступив у київському метро під час повітряної тривоги, виконавши пісню "Обійми" з гітарою.
  • Виступ був частиною документального проєкту Дмитра Комарова.

Лідер гурту "Океан Ельзи" потішив шанувальників у Києві після важкої ночі під масованою ракетною атакою. Святослав Вакарчук виступив у столичному метро з гітарою.

Цікаво, що поруч із ним був відомий телеведучий Дмитро Комаров. Як виявилося, це не випадковість. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку лідера гурту "Океан Ельзи".

Вас також може зацікавити Після ракетної атаки росіян: MELOVIN розчулив мережу відео з 4-річною зіркою тіктоку

Фронтмен ОЕ виконав пісню "Обійми", а українці підспівували й аплодували йому. Все це відбувалося під час повітряної тривоги в Києві.

Святослав Вакарчук виступив в метро у Києві: дивіться відео онлайн

Згодом стало відомо, що Вакарчук взяв участь у невеликому епізоді документального проєкту Дмитра Комарова.

Важлива тема. Побачите вже цього року,
– прокоментував Святослав.

Що відомо про ракетний обстріл Києва?

  • За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч проти 28 серпня Росія використала 629 засобів повітряного нападу по Україні: серед них – 598 ударних дронів типу "Шахед" та інші безпілотники. Крім того, були випущені: 2 ракети "Кинджал", 9 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 та 20 крилатих ракет Х-101.
  • Внаслідок атаки постраждали кілька районів Києва: Деснянський, Дарницький, Солом'янський, Шевченківський, Оболонський та Дніпровський.
  • Станом на 17:53 відомо про 19 загиблих та 63 постраждалих, серед яких 11 дітей.