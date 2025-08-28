Святослав Вакарчук виступив у київському метро після нічної атаки: зворушливе відео
- Святослав Вакарчук виступив у київському метро під час повітряної тривоги, виконавши пісню "Обійми" з гітарою.
- Виступ був частиною документального проєкту Дмитра Комарова.
Лідер гурту "Океан Ельзи" потішив шанувальників у Києві після важкої ночі під масованою ракетною атакою. Святослав Вакарчук виступив у столичному метро з гітарою.
Цікаво, що поруч із ним був відомий телеведучий Дмитро Комаров. Як виявилося, це не випадковість. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку лідера гурту "Океан Ельзи".
Вас також може зацікавити Після ракетної атаки росіян: MELOVIN розчулив мережу відео з 4-річною зіркою тіктоку
Фронтмен ОЕ виконав пісню "Обійми", а українці підспівували й аплодували йому. Все це відбувалося під час повітряної тривоги в Києві.
Святослав Вакарчук виступив в метро у Києві: дивіться відео онлайн
Згодом стало відомо, що Вакарчук взяв участь у невеликому епізоді документального проєкту Дмитра Комарова.
Важлива тема. Побачите вже цього року,
– прокоментував Святослав.
Що відомо про ракетний обстріл Києва?
- За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч проти 28 серпня Росія використала 629 засобів повітряного нападу по Україні: серед них – 598 ударних дронів типу "Шахед" та інші безпілотники. Крім того, були випущені: 2 ракети "Кинджал", 9 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 та 20 крилатих ракет Х-101.
- Внаслідок атаки постраждали кілька районів Києва: Деснянський, Дарницький, Солом'янський, Шевченківський, Оболонський та Дніпровський.
- Станом на 17:53 відомо про 19 загиблих та 63 постраждалих, серед яких 11 дітей.