На днях в столице состоялся большой концерт "Национальная легенда Украины", где для лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука подготовили особый сюрприз.

Он настолько тронул артиста, что тот не смог сдержать слез. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал ТСН.

Так, на сцене Freedom Ballet сделали театральную постановку "Поколение ОЕ" под известные хиты группы "Океан Эльзы" – от "Там, где нас нет" до "Все будет хорошо". Во время выступления показали историю нескольких поколений, которые выросли на тех же песнях легендарного коллектива, существующего уже более 30 лет.

Тронутый Вакарчук поднялся на сцену, обнял участников и искренне поблагодарил за этот подарок. Весь зал аплодировал стоя, к аплодисментам присоединились и Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой.

Постановка Freedom Ballet "Поколение ОЕ": смотрите видео онлайн

Стоит добавить, что накануне Святослав Вакарчук получил от Президента почетную награду "Национальная легенда Украины", посвященную Дню Независимости. С начала полномасштабного вторжения певец активно поддерживает украинских воинов: провел более 150 концертов на передовой и в воинских частях, организовал многочисленные сборы средств для ВСУ и помощи гражданским. Ранее мы писали о том, как Вакарчук прокомментировал вручение награды.