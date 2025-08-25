Днями у столиці відбувся великий концерт "Національна легенда України", де для лідера гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука підготували особливий сюрприз.

Він настільки зворушив артиста, що той не зміг стримати сліз. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал ТСН.

Так, на сцені Freedom Ballet зробив театральну постановку "Покоління ОЕ" під відомі хіти гурту "Океан Ельзи" – від "Там, де нас нема" до "Все буде добре". Під час виступу показали історію кількох поколінь, які виросли на тих самих піснях легендарного колективу, що існує вже понад 30 років.

Зворушений Вакарчук піднявся на сцену, обійняв учасників та щиро подякував за цей подарунок. Уся зала аплодувала стоячи, до оплесків приєдналися й Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою.

Постановка Freedom Ballet "Покоління ОЕ": дивіться відео онлайн

Варто додати, що напередодні Святослав Вакарчук отримав від Президента почесну нагороду "Національна легенда України", присвячену Дню Незалежності. З початку повномасштабного вторгнення співак активно підтримує українських воїнів: провів понад 150 концертів на передовій та у військових частинах, організував численні збори коштів для ЗСУ та допомоги цивільним. Раніше ми писали про те, як Вакарчук прокоментував вручення відзнаки.