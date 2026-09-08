19-летний сын Александра Пономарева впервые появился на публике со своей избранницей

19-летний Александр Пономарев-младший редко появляется на публике. Недавно он сделал исключение и пришел на закрытую презентацию первой книги своего отца – певца Александра Пономарева. Парню составила компанию его избранница, которая, как и он, не любит внимания камер.

Во время мероприятия Саша пообщался с журналистами и рассказал о своей личной жизни. Подробностями 19-летний юноша поделился в интервью проекту "Наедине с Гламуром".

Так, на презентацию книги "30 дней: ИИ-человек" Саша пришел вместе с девушкой. В то же время ее имя и другие подробности об избраннице он решил оставить в тайне. По словам молодого человека, его девушка не стремится к публичности. Сам Александр также не слишком комфортно чувствует себя перед камерами. "Она, так же как и я, уклоняется от камер", – пояснил Пономарев-младший.

Сын Александра Пономарева с девушкой / Скриншот из видео

Где сейчас учится сын Александра Пономарева

Во время полномасштабной войны Александр переехал во Львов. Сейчас он учится во Львовском политехническом университете на специальности, связанной с экономикой. Впрочем, студенческая жизнь дается ему не очень легко.

Для меня это не очень легко, я вообще не люблю учиться, но сейчас стараюсь найти себя в этой и других сферах,

– сказал он.

А также вспомнил совет своего отца: "Как говорит мой папа, если не найти свой талант в жизни, это грех. Надеюсь, я его найду".

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Напомним, Александр Пономарев-младший родился 15 февраля 2007 года в браке певца с Викторией Мартынюк. Его родители развелись в 2012 году, однако после этого артист продолжил поддерживать тесную связь с сыном.

Саша хорошо ладит не только с отцом, но и с его нынешней избранницей Софией. Он также рассказывал о своих отношениях с молодой мачехой.