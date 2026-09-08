Під час заходу Сашко поспілкувався з журналістами та розповів про своє особисте життя. Подробицями 19-річний юнак поділився в інтерв'ю проєкту "Наодинці з Гламуром".

Так, на презентацію книги "30 днів: ШІ-людина" Сашко прийшов разом із дівчиною. Водночас її ім'я та інші подробиці про обраницю він вирішив залишити в таємниці. За словами юнака, його дівчина не прагне публічності. Сам Олександр також не надто комфортно почувається перед камерами. "Вона так само, як і я, від камер ухиляється", – пояснив Пономарьов-молодший.

Син Олександра Пономарьова з дівчиною / Скриншот з відео

Де зараз навчається син Олександра Пономарьова

Під час повномасштабної війни Олександр переїхав до Львова. Нині він навчається у Львівській політехніці на спеціальності, пов'язаній з економікою. Втім, студентське життя дається йому не дуже легко.

Для мене це не дуже легко, я взагалі не люблю вчитися, але наразі намагаюся знайти себе в цій та іншій сферах,

– сказав він.

І також пригадав пораду свого батька: "Як каже мій тато, якщо не знайти свій талант у житті, це гріх. Сподіваюся, я його знайду, знайду себе в чомусь".

Новий випуск проєкту "Наодинці з Гламуром": дивіться відео онлайн

Нагадаємо, Олександр Пономарьов-молодший народився 15 лютого 2007 року в шлюбі співака з Вікторією Мартинюк. Його батьки розлучилися у 2012 році, однак після цього артист продовжив підтримувати близький зв'язок із сином.

Сашко добре спілкується не лише з батьком, а й з його нинішньою обраницею Софією. Він також розповідав про свої стосунки з молодою мачухою.