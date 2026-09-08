У недавньому інтерв'ю для проєкту "Наодинці з Гламуром" Олександр Пономарьов-молодший вперше заговорив про кохану свого зіркового тата – концертну директорку Софію. За словами юнака, вони знайомі вже багато років, тому жінка стала близьким членом їхньої родини.

Хоча син співака шанобливо звертається до неї на ви та називає Софією Леонідівною, між ними немає жодної напруги чи надмірної дистанції.

Олександр Пономарьов з Софією / фото Гордон

Олександр-молодший розповів, що обраниця батька певною мірою долучилася до його виховання. Він зізнався, що іноді може отримати від неї зауваження, але це стосується лише серйозних провин. Загалом хлопець дуже радіє новим стосункам батька та підтримує його вибір.

Я дуже сильно її люблю. Вона дуже класна жінка. Вважаю, що вона дуже гарна пара моєму татові. Ми не перший рік знайомі. Вона частково мене й виховувала. Час від часу можу отримати на горіхи, але за те, що справді начудив,

– поділився Пономарьов-молодший.

Також син артиста поділився подробицями свого життя. Наразі він мешкає у Львові, де здобуває вищу освіту за економічним напрямом. Водночас хлопець ще визначається зі своїм майбутнім шляхом. Як зазначив Олександр, він досі в процесі пошуку і прагне "себе та свій талант знайти".

Олександр Пономарьов з сином / фото з інстаграму

Під час презентації книги Дмитро Комаров відверто розповів, як зародилася його дружба з Олександром Пономарьовим, і поділився першими враженнями, які вони справили один на одного.



