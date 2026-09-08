В недавнем интервью для проекта"Наедине с Гламуром" Александр Пономарев-младший впервые рассказал о возлюбленной своего знаменитого отца – концертной директорше Софии. По словам юноши, они знакомы уже много лет, поэтому женщина стала близким членом их семьи.

Хотя сын певца уважительно обращается к ней на "вы" и называет Софией Леонидовной, между ними нет никакой напряженности или чрезмерной дистанции.

Александр Пономарев с Софией / фото Гордон

Александр-младший рассказал, что избранница отца в определенной степени приобщилась к его воспитанию. Он признался, что иногда может получить от нее замечание, но это касается только серьезных проступков. В целом парень очень рад новым отношениям отца и поддерживает его выбор.

Я очень сильно ее люблю. Она очень классная женщина. Считаю, что она отлично подходит моему папе. Мы знакомы уже не первый год. Она частично меня и воспитывала. Время от времени могу получить на голове, но за то, что действительно напроказничал,

– поделился Пономарев-младший.

Также сын артиста поделился подробностями своей жизни. Сейчас он живет во Львове, где получает высшее образование по экономическому направлению. В то же время парень еще определяется со своим будущим путем. Как отметил Александр, он до сих пор находится в процессе поиска и стремится "найти себя и свой талант".

Александр Пономарев с сыном / фото из инстаграма

Во время презентации книги Дмитрий Комаров откровенно рассказал, как зародилась его дружба с Александром Пономаревым, и поделился первыми впечатлениями, которые они произвели друг на друга.