Сын Богдана Бенюка вступил в ряды ВСУ

Сын украинского актера Богдана Бенюка служит в армии. По словам Сергея Калантая, 29-летний Богдан-Гордей Бенюк присоединился к ВСУ.

Об этом рассказал коллега Богдана Бенюка, украинский актер Сергей Калантай. Он отметил это в интервью Алине Доротюк.

Не пропустите Все начинается с внимания, – Дмитрий Сова рассказал, что важно для военных в гражданской жизни

Дело в том, что сын самого Сергея Калантая проживает в Германии. По словам актера, парень имел мысли о том, чтобы присоединиться к Интернациональному легиону. Но вместо этого Калантай вспомнил о другом звездном потомке.

Я сижу в гримерке с Богданом Михайловичем Бенюком и недавно узнал, что его младший сын пошел служить. Он, который защитил докторскую диссертацию. Его два зятя и сын служат. Это поступок!

– сказал Сергей Калантай.

Актер гордится тем, как Богдан Бенюк патриотически воспитал свою семью. Он отметил, что его можно ставить в пример не просто как актера, а как гражданина.

"Хочу снять шляпу и сказать, что он воспитал правильных людей. Вот этим надо заняться государству прежде всего", – добавил Калантай.

Интервью с Сергеем Калантаем: смотрите видео онлайн

Что известно о детях Богдана Бенюка?

У Богдана Бенюка есть трое детей: дочери Марьяна и Олеся и сын Богдан-Гордей. В апреле 2025 года Богдан Бенюк дал интервью Алине Доротюк. Он рассказал, что оба его зятья воюют.

Зато его 27-летний сын в то время завершал обучение в аспирантуре. Вероятно, у него была отсрочка.

Добавим, что также тогда актера раскритиковали за фразу, где актер предложил бить детей резкой, если они продолжают общаться на языке. Также он отметил, что у детей нужно воспитывать чувство гордости и уважения к своей стране.

В издании BLIK.ua Богдан Бенюк рассказал, что не обращает внимание на хейт. По его мнению, сейчас среднее поколение воспитывает детей, что будут подражать российским приоритетам, потому что разговаривают не на государственном языке.