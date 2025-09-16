Лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин имеет трех сыновей. Один из них 17-летний Евгений имеет неизлечимую болезнь. В то же время певец рассказал, что для парня удалось найти учебное заведение.

Валерий рассекретил, какую именно профессию получает Евгений. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Алины Доротюк.

Как оказалось, в течение трех лет парень будет учиться на прикладной специальности.

Почему не какая-то интеллектуальная, творческая – потому что нет таких заведений. Я бы хотел, чтобы он мог учиться, например, в консерватории. Но влечения у него не было к музыке, а потом мы занимались его здоровьем. Это влечение есть сейчас, у парня есть слух, он интересуется музыкой, знает очень много. Он должен был бы быть обувщиком, но будет кулинаром,

– рассказал Харчишин.

Что известно о болезни Евгения Харчишина?