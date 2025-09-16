Укр Рус
Show24 Украинские звезды Валерий Харчишин впервые рассказал, где учится его сын, который имеет неизлечимую болезнь
16 сентября, 09:15
1

Валерий Харчишин впервые рассказал, где учится его сын, который имеет неизлечимую болезнь

София Хомишин
Основні тези
  • Валерий Харчишин рассказал, что его сын Евгений, который имеет неизлечимую болезнь, учится на прикладной специальности по кулинарии.
  • Евгений страдает тяжелым неврологическим заболеванием, которое возникло после стрептококковой инфекции, и вызывает непредсказуемое поведение и психические расстройства.

Лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин имеет трех сыновей. Один из них 17-летний Евгений имеет неизлечимую болезнь. В то же время певец рассказал, что для парня удалось найти учебное заведение.

Валерий рассекретил, какую именно профессию получает Евгений. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Алины Доротюк.

Вас также может заинтересовать Фронтмен "Другої Ріки" Валерий Харчишин честно сказал, готов ли присоединиться к армии

Как оказалось, в течение трех лет парень будет учиться на прикладной специальности.

Почему не какая-то интеллектуальная, творческая – потому что нет таких заведений. Я бы хотел, чтобы он мог учиться, например, в консерватории. Но влечения у него не было к музыке, а потом мы занимались его здоровьем. Это влечение есть сейчас, у парня есть слух, он интересуется музыкой, знает очень много. Он должен был бы быть обувщиком, но будет кулинаром,
– рассказал Харчишин.

Интервью с Валерием Харчишиным: смотрите видео онлайн

Что известно о болезни Евгения Харчишина?

  • Сын певца имеет тяжелое неврологическое заболевание, которое возникло после стрептококковой инфекции.
  • Из-за этой болезни ребенок резко меняется – поведение становится непредсказуемым, появляются психические расстройства, агрессия, проблемы со сном и другие симптомы.
  • Полностью вылечить недуг невозможно.