Лідер гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин є багатодітним батьком трьох синів. Один із них – 17-річний Євген має невиліковну хворобу. Водночас співак розповів, що для хлопця вдалося знайти навчальний заклад.

Валерій розсекретив, яку саме професію здобуває Євген. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Аліни Доротюк.

Вас також може зацікавити Фронтмен "Другої Ріки" Валерій Харчишин чесно сказав, чи готовий долучитися до війська

Як виявилося, впродовж трьох років хлопець буде навчатися на прикладній спеціальності.

Чому не якась інтелектуальна, творча – бо немає таких закладів. Я б хотів, щоб він міг навчатися, наприклад, у консерваторії. Але потягу у нього не було до музики, а потім ми займалися його здоров'ям. Цей потяг є зараз, у хлопця є слух, він цікавиться музикою, знає дуже багато. Він мав би бути взуттярем, але буде кулінаром,

– розповів Харчишин.

Інтерв'ю з Валерієм Харчишиним: дивіться відео онлайн

Що відомо про хворобу Євгена Харчишина?