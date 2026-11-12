Похожи на папу или на маму: как выглядят сыновья Энн Хэтэуэй и Адама Шульмана

Голливудская актриса тщательно оберегает семью от лишнего внимания, поэтому каждое появление ее детей на публике становится поводом для обсуждений. Однако некоторые подробности о мальчиках все же известны.

В преддверии 44-летия Энн Хэтэуэй 24 Канал решил напомнить, что известно о ее семье. Вместе с мужем Адамом Шульманом актриса воспитывает двух сыновей, которые редко появляются перед камерами, а вскоре супруги станут родителями в третий раз.

Как выглядит старший сын Энн Хэтэуэй

Первым в семье появился Джонатан Роузбенкс Шульман. Мальчик родился 24 марта 2016 года в Лос-Анджелесе. Его второе имя имеет особое значение: оно объединяет имена бабушек со стороны обоих родителей.

Однажды внешность Джонатана стала предметом обсуждений в сети. В 2019 году папарацци сфотографировали мальчика во время прогулки с родителями. Тогда у него были длинные вьющиеся волосы, из-за которых прохожие и пользователи соцсетей могли принять его за девочку. Фото малыша вызвало немало комментариев, а некоторые поклонники отмечали его сходство с папой.

Старший сын Энн Хэтэуэй / Коллаж 24 Канал

Что известно о младшем сыне актрисы

В ноябре 2019 года Энн Хэтэуэй и Адам Шульман во второй раз стали родителями. Младшего сына назвали Джеком, однако его имя актриса раскрыла только осенью 2020 года, когда мальчику было почти 11 месяцев.

Интересно, что во время беременности Джеком Хэтэуэй работала над фильмом "Ведьмы". Актриса также рассказывала об отношениях между братьями. По ее словам, Джонатан хорошо принял появление младшего члена семьи, а когда Джек подрос, мальчики начали вместе играть и бороться.

Старший сын Энн Хэтэуэй / Коллаж 24 Канал

В августе 2026 года сыновья вновь привлекли внимание публики. Вместе с отцом они пришли поддержать маму на церемонии Disney Legends, где Энн Хэтэуэй получила почетное звание легенды Disney.

Что известно о третьей беременности Энн Хэтэуэй

19 июня 2026 года актриса объявила, что ждет третьего ребенка. Она опубликовала в инстаграме видео с заметным округлым животиком и оставила короткую подпись "Baby, I'm yours".

Беременная Энн Хэтэуэй / Фото из инстаграма annehathaway

Впоследствии Хэтэуэй призналась, что они с мужем знают пол будущего ребенка, но пока не хотят раскрывать эту информацию публично. В интервью CBS Mornings в октябре актриса также рассказала, что они с Адамом стараются насладиться последними неделями жизни вчетвером, ведь вскоре привычный ритм жизни семьи изменится.

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