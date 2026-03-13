Где сейчас группа "Табула Раса" – звезды 90-х, фронтмен которых ушел в монастырь

Группа "Табула Раса" появилась в 1989 году и быстро стала известной на украинской рок-сцене. За годы существования состав коллектива не раз трансформировался, однако неизменными оставались фронтмен Олег Лапоногов и барабанщик Эдуард Коссе.

Ударник вырос в музыкальной семье и с детства занимался музыкой, что впоследствии привело его в Киевской консерватории на факультете оркестровой народной музыки по классу баяна и группы "Табула раса". А какой была жизнь Олега Лапоногова и историю коллектива – смотрите далее в материале 24 Канала

Олег Лапоногов родился в городе Броды во Львовской области в семье военного летчика. Впоследствии семья переехала в Сумы, где он и провел детство и юность. Его отец после демобилизации работал инженером, а мама была учительницей младших классов. В детстве Лапоногов занимался плаванием, много пел и выступал в хоре и детском театре. В восьмилетнем возрасте он начал учиться в музыкальной школе по классу аккордеона, но позже увлекся гитарой. В 1984 году будущий певец поступил в Киевский театральный институт на актерский факультет. Сначала он мечтал о разных профессиях – хотел стать космонавтом, хирургом или художником, однако в конце концов выбрал сцену.

Олег Лапоногов

После окончания института Лапоногов пытался устроиться в столичные театры, но получал отказы. Переломным моментом стало объявление о поиске вокалиста для группы "Абрис". Он пришел на прослушивание, спел несколько песен под гитару – и музыканты сразу пригласили его в коллектив. Об этом музыкант рассказывал и интервью для тһеБабеля.

Как появилась "Табула Раса"?

Сначала группа выступала под названием "Абрис". Однако впоследствии музыканты решили изменить его на "Табула Раса", что с латыни означает "чистая доска" – символ начала нового этапа.

Фото с выступления группы "Табула Раса"

В 1990 году группа дебютировала на фестивале "Йолки-палки", а в том же году записала свой первый альбом "8 Рун". Вскоре "Табула Раса" выступила на фестивале "Червона Рута", что помогло ей привлечь внимание широкой аудитории. После этого группа "засветилась на ТВ", став известной по всей стране. Популярность коллектива стремительно возросла в середине 1990-х. Песни группы активно звучали на радио, а клипы часто транслировались на телевидении. Хит "Шейк Шей Шей Шей" стал одним из самых популярных в то время, а клип на песню "Любимая машина" победил в хит-параде "Территория А". В 1997 году группа получила премию "Золотая жар-птица" как лучшая поп-группа.

В конце 1990-х, после выхода альбома "Бетельгейзе", Олег Лапоногов решил сделать паузу в музыкальной карьере. Он уехал в Сумы и на некоторое время отошел от сцены. Музыкант какое-то время жил в монастыре, помогал людям в селах и искал внутренний покой.

Наверное, эмоционально выгорел. Были потери, разлуки, общая разочарованность, как у каждого. Я благодарен, что пять лет провел в одиночестве. Такой у меня, видимо, путь к Богу,

– вспоминал артист.

Через несколько лет группа вернулась к творчеству. В 2003 году вышел клип "Апрель", который снова сделал "Табулу Расу" популярной. В 2005-м коллектив выпустил альбом "Цветочные календари", а песня "По дороге на моря" стала "Песней года".

Что известно о личной жизни Олега Лапоногова?

Мужчина редко говорит о своих романтических отношениях. Известно, что он женат. Об этом певец сказал в интервью газете "Высокий Замок. "Для меня главное, чтобы в семье был покой и взаимопонимание", – отмечал Лапоногов.

Олег Лапоногов

Где сейчас группа "Табула Раса"?

В 2019 году коллектив отпраздновал 30-летие большим концертом в Киеве и гастрольным туром по Украине. Тогда музыканты выступили в 20 городах страны. Также "Табула Раса" давали концерты в пабах и на байкерских слетах.

Участники группы "Табула Раса"

Последнее их выступление перед полномасштабной войной России против Украины состоялось 14 февраля 2022 года в Черновцах. После начала российского вторжения музыканты начали активно освещать события войны, поддерживать благотворительные сборы для военных и помогать пострадавшим. В апреле 2025 года с фейсбук-страницы коллектива стало известно о смерти экс-клавишник "Табулы Расы" Сергея Мищенко, который много лет сотрудничал с группой.