Предательницу Таисию Повалий приговорили к 12 годам за решеткой

Бывшую народную артистку Украины Таисию Повалий на Родине заочно приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества. Также государство получило права на ее музыкальные произведения.

Такое решение принял Винницкий городской суд 28 мая. Об этом сообщили в телеграмм-канале Офиса Генерального прокурора Украины.

28 мая Винницкий городской суд назначил ей наказание в виде 12 лет заключения, запрета на занятие определенных должностей сроком на 15 лет и конфискации всего имущества в доход государства,

– говорится в заявлении.

Таисию Повалий обвинили в сотрудничестве с Россией и поддержке ее агрессии против Украины. В частности, по данным следствия, певица публично оправдывала войну, призывала к ее продолжению и распространяла антиукраинские нарративы.

Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения с конфискацией всего имущества / Фото Офиса Генерального прокурора Украины

Ранее Высший антикоррупционный суд уже принял решение о передаче государству ее имущества – семь земельных участков в Киевской области, два жилых дома, две машины, оружие и права на девять песен. Перед этим Таисию Повалий лишили звания заслуженной артистки Украины.

Что известно об антиукраинской позиции Таисии Повалий?

После Революции Достоинства певица живет в Москве, где продолжает свою творческую деятельность и зарабатывает кровавые рубли.

Повалий участвовала в концертах в поддержку так называемой "специальной военной операции" России, а также выступала на мероприятиях, связанных с оккупацией украинских территорий.

В 2023 году на концерте "Песни русского мира" Таисия Повалий спела украинскую народную песню "Ты же меня подманула". Кстати, такие ее циничные выступления с украинскими песнями в России происходили не раз.

Уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину артистка получила российское гражданство, чем лишь подтвердила свою антиукраинскую позицию.

Кроме этого, Повалий регулярно появляется в российских пропагандистских медиа. Она публично в СМИ выражала поддержку российской власти и армии, а также распространяла негативные высказывания об Украине и ее гражданах, называя украинцев "зомбированными нацистами".