Новый скандальный пост артистка опубликовала в Threads. Под публикацией Приходько захейтили.

Не пропустите Грудные импланты в ягодицах: участница "Холостяка" стала жертвой некачественной пластики

Анастасия написала, что ее пугает, когда в 9 утра громко включают гимн Украины. Говорит, что когда она еще сонная, этот звук воспринимается как нечто тревожное, будто произошла беда, поэтому она каждый раз просыпается с чувством страха.

Скажите, пожалуйста, я никак не могу привыкнуть к тому, что в 9 утра включают громко Государственный Гимн Украины, сквозь сон это будто звучит как "нам конец"! Я честно говорю, каждый раз я просыпаюсь со страхом... Вроде, что случилось..,

– написала певица.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Анастасия Приходько оскандалилась новым заявлением / Скриншот с Threads

В комментариях под постом часть пользователей предположила, что такими провокационными заявлениями Приходько просто пытается привлечь к себе дополнительное внимание.

Другой человек написал: "Украинский гимн боятся только враги или предатели. Ни один украинец гимна своего государства никогда не испугается".

Кроме того, свой комментарий оставила известная украинская блогерша Елена Мандзюк. Она вспомнила, как украинские художественные гимнастки София Краинская и Варвара Чубарова во время церемонии награждения на юниорском чемпионате Европы-2026 бойкотировали исполнение гимнов России и Беларуси. Девочки закрыли уши наушниками и прикрыли лицо руками, поскольку не могли покинуть церемонию из-за правил награждения.

Вчера украинская спортсменка стояла на пьедестале рядом с представительницей России в наушниках и с закрытыми глазами, чтобы не слышать гимн России, которая ежедневно убивает украинцев. Сегодня вижу, как украинская певица говорит, что ее пугает Гимн Украины. Что произошло, если символ собственного государства вызывает не гордость, не уважение и не благодарность, а страх?,

– возмутилась инфлюенсерка.

Подобных возмущенных комментариев под этой публикацией еще много.

Комментарии под постом Анастасии Приходько / Скриншот с Threads

Напомним, 16 марта 2022 года Владимир Зеленский подписал указ о введении общенациональной минуты молчания по погибшим в результате вооруженной агрессии России против Украины. В части областных центров в 9:00 во время минуты молчания на улицах раздается только звук метронома, а в некоторых городах дополнительно включают Государственный гимн Украины.