Новий скандальний пост артистка опублікувала в Threads. Під публікацією Приходько захейтили.

Анастасія написала, що її лякає, коли о 9 ранку гучно вмикають гімн України. Каже, що коли вона ще сонна, цей звук сприймається як щось тривожне, ніби сталася біда, тому вона щоразу прокидається з відчуттям страху.

Скажіть, будь ласка, я ніяк не можу звикнути до того, що о 9 ранку вмикають гучно Державний Гімн України, крізь сон це ніби лунає як "нам кінець"! Я чесно кажу, кожного разу я прокидаюсь зі страхом… На кшталт, що трапилось…,

– написала співачка.

Анастасія Приходько оскандалилася новою заявою / Скриншот з Threads

У коментарях під дописом частина користувачів припустила, що такими провокаційними заявами Приходько просто намагається привернути до себе додаткову увагу.

Інша людина написала: "Український гімн бояться лише вороги або зрадники. Жоден українець гімну своєї держави ніколи не злякається".

Крім того, свій коментар залишила відома українська блогерка Олена Мандзюк. Вона пригадала, як українські художні гімнастки Софія Країнська та Варвара Чубарова під час церемонії нагородження на юніорському чемпіонаті Європи-2026 бойкотували виконання гімнів Росії та Білорусі. Дівчата закрили вуха навушниками та прикрили обличчя руками, оскільки не могли залишити церемонію через правила нагородження.

Вчора українська спортсменка стояла на п’єдесталі поруч із представницею Росії в навушниках і з заплющеними очима, щоб не чути гімн Росії, яка щодня вбиває українців. Сьогодні бачу, як українська співачка каже, що її лякає Гімн України. Що сталося, якщо символ власної держави викликає не гордість, не повагу і не вдячність, а страх?,

– обурилася інфлюенсерка.

Подібних обурених коментарів під цією публікацією ще багато.

Коментарі під дописом Анастасії Приходько / Скриншот з Threads

Нагадаємо, 16 березня 2022 року Володимир Зеленський підписав указ про запровадження загальнонаціональної хвилини мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України. У частині обласних центрів о 9:00 під час хвилини мовчання на вулицях лунає лише звук метронома, а в деяких містах додатково вмикають Державний гімн України.