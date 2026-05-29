Адель Асанті (справжнє ім'я – Анастасія Распутіна) розповіла, що два роки тому збільшила сідниці в одній з клінік Туреччини. Вона поділилась деталями у "Сніданку з 1+1".

Блогерці зробили пластичну операцію по бартеру (це коли одна сторона надає щось в обмін на іншу послугу чи товар, а не гроші). Одного ранку Адель помітила, що з її тілом щось не так.

Я телефоную подружці, ми робимо УЗД, чи не лопнув імплант, чи що з ним взагалі. Вона дістала їх і каже, що в мене були грудні імпланти в сідницях,

– розповіла Адель Асанті.

Як виявилося, близько двох років Адель жила з грудними імплантами в сідницях. Вона і раніше помічала проблеми, зокрема, імпланти постійно переверталися. Але в клініці на це не реагували.

Дівчина додала, що вона не одна стала жертвою неякісної операції, адже через її рекламу до тих самих спеціалістів звернулись її підписники.

"Імплант у мене перевертався десь разів три. Одного разу я попросила свою подружку мені його перевернути, вона мені його руками перевертала", – пригадала блогерка.

Адель Асанті розповіла, що тепер не планує вставляти нові імпланти. Але щоб покращити форму, вона буде вдаватися до уколів краси, адже шкіра та м'язи після операції розтягнулися й ослабнули.

Чим відома Адель Асанті?

Блогерка народилась у Кам'янському, що на Дніпровщині. Почала свою кар'єру як акторка фільмів для дорослих.

Навесні 2021 року дівчина взяла участь у шоу "Холостяк", що також вплинуло на її популярність. Адель залишила проєкт за власним бажанням.

Водночас блогерка не раз потрапляла у скандали. У листопаді 2022 року Адель Асанті подала заяву в поліцію через напад невідомого чоловіка у Львові. Це сталося нібито тому, що вона розмовляла російською мовою. Окрім того, під час війни Адель Асанті розважалась з росіянином Моргенштерном.