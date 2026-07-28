Работала с Ленни Кравицем и Леди Гагой: раскрыли имя второй судьи шоу "Танцуют все"

Хореографка мирового уровня Марина Кущева присоединилась к команде обновленного шоу "Танцуют все". Она стала вторым судьей проекта.

Об этом говорится на странице Марины в инстаграмме.

Известно, что Кущева работала с Ленни Кравицем, Yungblud, Леди Гагой, Rosalía и Florence + the Machine, а в Украине ставила хореографию для Монатика, Тины Кароль, группы The Hardkiss, Макса Барских, KAZKA и Нади Дорофеевой.

Кроме того, Марина выступала на показе Christian Louboutin в рамках Paris Fashion Week 2023, участвовала в шоу America's Got Talent (2019), а также снималась в компейнах Nike, Uniqlo и TTSWTRS.

Мне удалось получить разноплановый опыт и посмотреть на танец под разными углами: в театре, на съемочной площадке, большой сцене или в батлах… Наши украинские танцовщики по уровню исполнения ничем не уступают тем, кто выступает на мировой сцене.

– поделилась судья "Танцуют все".

Она убеждена, что украинские танцовщики заслуживают выступать на самых престижных сценах мира.

Кто еще стал судьей "Танцую все"

Создатели шоу ранее представили чемпиона мира по хип-хопу Максима Оробца. Он хорошо знаком зрителям как участник первого сезона "Танцуют все", однако в этот раз вернется на проект уже в роли судьи.

Судья обновленного шоу "Танцую все" / Фото с инстаграммы проекта

Имена других судей и дату премьеры нового сезона создатели проекта объявят впоследствии.

При этом "Танцуют все" – не единственный популярный проект, возвращающийся на экраны. В скором времени зрители также увидят новый сезон "Фабрики звезд". Недавно стало известно, кто станет ведущим талант-шоу.