Гвоздева резко высказалась о "Танцах со звездами": "Больше не планирую выходить на паркет проекта"

На днях стало известно о возвращении шоу "Танцы со звездами". После четырехлетней паузы зрители в декабре увидят предновогодний благотворительный спецвыпуск проекта.

Уже даже объявили имена судей. Среди них – Дмитрий Дикусар, Наталья Могилевская, MONATIK и Екатерина Кухар. Танцовщица Илона Гвоздева прокомментировала "возрождение" "Танцев со звездами" и объяснила, почему не будет участвовать в шоу. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм страницу танцовщицы.

Как оказалось, руководство проекта не пригласило Гвоздеву присоединиться к этому спецвыпуску. На фоне этого она решила "сказать то, о чем большинство, кто разделяет ее мысли, молчит". Танцовщица прокомментировала состав жюри.

Илона поддержала Дмитрия Дикусара, потому что убеждена, что хореограф всегда был достойным кандидатом, еще задолго до войны и службы ВСУ.

Относительно Екатерины Кухар – она остается одной из самых ярких фигур украинского телевидения. Ее умение быть заметной, работать между двумя странами и сохранять свой узнаваемый стиль – это тоже своеобразный талант. Хотя она никогда в жизни не разбиралась в бальной хореографии, но главное зайти красиво "в ритме па-де-де через ж*пу в андедан",

– написала Гвоздева.

Монатик и Наталья Могилевская, по мнению танцовщицы, заслуживают быть судьями на любом музыкальном шоу.

Хочется верить, что в будущем возможность проявиться получат и профессиональные хореографы, которые годами создают танцевальное искусство, но пока остаются за кулисами,

– подчеркнула Илона Гвоздева.

На официальной странице "Танцев со звездами" же указали, что в судейский состав вошли "четыре сверхмощных и легендарных героя проекта".

Илона Гвоздева добавила, что она завершила свое участие в "Танцах со звездами" еще в 2021 году.

Все, что я могла отдать этому проекту, я отдала. И больше я не планирую выходить на паркет этого проекта. Но, как и большинство, остаюсь наблюдать,

– отметила хореограф.

Что известно об участии Илоны Гвоздевой в "Танцах со звездами"?