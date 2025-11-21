"Танцы со звездами" возвращаются: кто побеждал в предыдущих сезонах

На днях стало известно, что на телеэкраны выйдет новогодний выпуск "Танцев со звездами" с благотворительной целью. Предыдущий сезон завершился еще перед началом полномасштабной войны, в конце 2021 года.

По этому случаю, предлагаем в материале 24 Канала вспомнить, какие пары становились победителями в предыдущих восьми сезонах.

Все победители украинских "Танцев со звездами" – кто они?

1 сезон – Владимир Зеленский и Алена Шоптенко

В дебютном сезоне проекта главными конкурентами Владимира Зеленского и Алены Шоптенко (которой на тот момент было 17 лет) были Наталья Могилевская и Влад Яма. В финале за первую пару зрители отправили смс-ок на несколько тысяч долларов.

Владимир Зеленский и Алена Шоптенко: смотрите видео онлайн

2 сезон – Лилия Подкопаева и Сергей Костецкий

В финале олимпийская чемпионка и профессиональный танцовщик соревновались с Олегом Скрипкой и Елизаветой Дружининой. И удача была на их стороне, поэтому пара получила кубок победителей.

Интересно, что Подкопаева также приняла участие и в третьем сезоне, но вылетела за шаг до финала. Лилия утверждала, что именно она набрала больше голосов, а не конкуренты.

Лилия Подкопаева и Сергей Костецкий – Джайв: смотрите видео онлайн

3 сезон – Марцин Мрочек и Анна Пелипенко

Польский актер и украинская танцовщица победили на танцевальном проекте. Интересно, что в Польше Марцин также участвовал в том же самом шоу, однако занял третье место.

Марцин Мрочек и Анна Пелипенко / Фото издания VIVA

4 сезон – Стас Шуринс и Елена Пуль

Этот сезон транслировался на телеканале СТБ. Стас Шуринс – латвийский певец, победивший в третьем сезоне "Фабрики звезд". Тогда ему удалось победить вместе с танцовщицей Еленой. На тот момент эта пара была самой молодой, которая побеждала на проекте.

Стас Шуринс и Елена Пуль – Румба ("Танцы со звездами"): смотрите видео онлайн

"Танцы со звездами" – возвращение

1 сезон – Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко

Певица одержала победу лишь в третий раз, когда снова пришла на проект. В предыдущие два раза шанс на получение кубка выскальзывал из рук.

Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко – Пасодобль ("Танцы со звездами"): смотрите видео онлайн

2 сезон – Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева

Высокие баллы судей и зрительское голосование помогло звездной паре одержать победу. Тогда второе место заняла Леся Никитюк, а третье – Иракли Макацария.

Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева во время суперфинала "Танцев со звездами" / Фото пресс-службы 1+1

3 сезон – Ксения Мишина и Женя Кот

Кроме победы, эта пара имела еще одну особенность – за все 14 прямых эфиров Мишина и Кот ни разу не попадали в зону риска.

Ксения Мишина и Женя Кот – Медленный вальс ("Танцы со звездами"): смотрите видео онлайн

4 сезон – Санта Димопулос и Максим Леонов

В финале победители отдали свой кубок Юлии Саниной и Дмитрию Жуку, которые стали серебряными призерами. А третье место судьи и зрители отдали Надежде Мейхер и Кириллу Васюку.

Санта Димопулос и Максим Леонов – Румба ("Танцы со звездами"): смотрите видео онлайн

5 сезон – Артур Логай и Анна Карелина

В течение сезона пара поражала своей синергией и танцевальными способностями. В финале они одержали заслуженную победу, а серебро досталось Ольге Харлан и Дмитрию Дикусару.

Артур Логай и Анна Карелина / Фото пресс-службы 1+1

Что известно о возвращении "Танцев со звездами"?