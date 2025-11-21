"Танцы со звездами" возвращаются: кто побеждал в предыдущих сезонах
- На телеэкраны выйдет новогодний выпуск "Танцев со звездами" с благотворительной целью, который собирает средства на эвакуацию раненых военных.
- Судьи спецвыпуска: Дмитрий Дикусар, Наталья Могилевская, MONATIK и Екатерина Кухар.
На днях стало известно, что на телеэкраны выйдет новогодний выпуск "Танцев со звездами" с благотворительной целью. Предыдущий сезон завершился еще перед началом полномасштабной войны, в конце 2021 года.
По этому случаю, предлагаем в материале 24 Канала вспомнить, какие пары становились победителями в предыдущих восьми сезонах.
К теме Как выглядели Тина Кароль и Юрий Горбунов на "Танцах со звездами": фото, которым 19 лет
Все победители украинских "Танцев со звездами" – кто они?
1 сезон – Владимир Зеленский и Алена Шоптенко
В дебютном сезоне проекта главными конкурентами Владимира Зеленского и Алены Шоптенко (которой на тот момент было 17 лет) были Наталья Могилевская и Влад Яма. В финале за первую пару зрители отправили смс-ок на несколько тысяч долларов.
Владимир Зеленский и Алена Шоптенко: смотрите видео онлайн
2 сезон – Лилия Подкопаева и Сергей Костецкий
В финале олимпийская чемпионка и профессиональный танцовщик соревновались с Олегом Скрипкой и Елизаветой Дружининой. И удача была на их стороне, поэтому пара получила кубок победителей.
Интересно, что Подкопаева также приняла участие и в третьем сезоне, но вылетела за шаг до финала. Лилия утверждала, что именно она набрала больше голосов, а не конкуренты.
Лилия Подкопаева и Сергей Костецкий – Джайв: смотрите видео онлайн
3 сезон – Марцин Мрочек и Анна Пелипенко
Польский актер и украинская танцовщица победили на танцевальном проекте. Интересно, что в Польше Марцин также участвовал в том же самом шоу, однако занял третье место.
4 сезон – Стас Шуринс и Елена Пуль
Этот сезон транслировался на телеканале СТБ. Стас Шуринс – латвийский певец, победивший в третьем сезоне "Фабрики звезд". Тогда ему удалось победить вместе с танцовщицей Еленой. На тот момент эта пара была самой молодой, которая побеждала на проекте.
Стас Шуринс и Елена Пуль – Румба ("Танцы со звездами"): смотрите видео онлайн
На днях мы рассказывали, как сложилась жизнь всех победителей "Фабрики звезд".
"Танцы со звездами" – возвращение
1 сезон – Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко
Певица одержала победу лишь в третий раз, когда снова пришла на проект. В предыдущие два раза шанс на получение кубка выскальзывал из рук.
Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко – Пасодобль ("Танцы со звездами"): смотрите видео онлайн
2 сезон – Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева
Высокие баллы судей и зрительское голосование помогло звездной паре одержать победу. Тогда второе место заняла Леся Никитюк, а третье – Иракли Макацария.
3 сезон – Ксения Мишина и Женя Кот
Кроме победы, эта пара имела еще одну особенность – за все 14 прямых эфиров Мишина и Кот ни разу не попадали в зону риска.
Ксения Мишина и Женя Кот – Медленный вальс ("Танцы со звездами"): смотрите видео онлайн
4 сезон – Санта Димопулос и Максим Леонов
В финале победители отдали свой кубок Юлии Саниной и Дмитрию Жуку, которые стали серебряными призерами. А третье место судьи и зрители отдали Надежде Мейхер и Кириллу Васюку.
Санта Димопулос и Максим Леонов – Румба ("Танцы со звездами"): смотрите видео онлайн
5 сезон – Артур Логай и Анна Карелина
В течение сезона пара поражала своей синергией и танцевальными способностями. В финале они одержали заслуженную победу, а серебро досталось Ольге Харлан и Дмитрию Дикусару.
Что известно о возвращении "Танцев со звездами"?
- В декабре телеканал покажет спецвыпуск "Танцев со звездами". Зрителей ждут интересные участники и обновленный состав судей.
- Главная цель новогоднего спецвыпуска – благотворительность. "Танцы со звездами" вместе с Superhumans Center собирают средства на прицельную эвакуацию – быструю транспортировку военных с тяжелыми ранениями прямо с передовой в операционные.
- Судьями специального предновогоднего выпуска "Танцев со звездами" стали Дмитрий Дикусар, Наталья Могилевская, MONATIK и Екатерина Кухар. Дикусар на несколько дней отлучится от службы и вернется на шоу ради благотворительной миссии.