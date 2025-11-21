"Танці із зірками" повертаються: хто перемагав у попередніх сезонах

Днями стало відомо, що на телеекрани вийде новорічний випуск "Танців із зірками" з благодійною метою. Попередній сезон завершився ще перед початком повномасштабної війни, наприкінці 2021 року.

З цієї нагоди, пропонуємо у матеріалі 24 Каналу пригадати, які пари ставали переможцями у попередніх восьми сезонах.

До теми Як виглядали Тіна Кароль та Юрій Горбунов на "Танцях з зірками": фото, яким 19 років

Усі переможці українських "Танців із зірками" – хто вони?

1 сезон – Володимир Зеленський та Олена Шоптенко

У дебютному сезоні проєкту головними конкурентами Володимира Зеленського та Олени Шоптенко (якій на той момент було 17 років) були Наталія Могилевська та Влад Яма. У фіналі за першу пару глядачі відправили смс-ок на кілька тисяч доларів.

Володимир Зеленський і Олена Шоптенко: дивіться відео онлайн

2 сезон – Лілія Подкопаєва та Сергій Костецький

У фіналі олімпійська чемпіонка та професійний танцівник змагались з Олегом Скрипкою та Єлизаветою Дружиніною. Та удача була на їхньому боці, тому пара отримала кубок переможців.

Цікаво, що Подкопаєва також взяла участь і в третьому сезоні, але вилетіла за крок до фіналу. Лілія стверджувала, що саме вона набрала більше голосів, а не конкуренти.

Лілія Подкопаєва та Сергій Костецький – Джайв: дивіться відео онлайн

3 сезон – Марцін Мрочек і Ганна Пелипенко

Польський актор і українська танцівниця перемогли на танцювальному проєкті. Цікаво, що у Польщі Марцін також брав участь у тому ж самому шоу, однак посів третє місце.

Марцін Мрочек і Ганна Пелипенко / Фото видання VIVA

4 сезон – Стас Шурінс та Олена Пуль

Цей сезон транслювався на телеканалі СТБ. Стас Шурінс – латвійський співак, що переміг у третьому сезоні "Фабрики зірок". Тоді йому вдалось перемогти разом із танцівницею Оленою. На той момент ця пара була наймолодшою, яка перемагала на проєкті.

Стас Шурінс і Олена Пуль – Румба ("Танці із зірками"): дивіться відео онлайн

Днями ми розповідали, як склалось життя усіх переможців "Фабрики зірок".

"Танці із зірками" – повернення

1 сезон – Наталія Могилевська та Ігор Кузьменко

Співачка здобула перемогу лише втретє, коли знову прийшла на проєкт. У попередні два рази шанс на здобуття кубка вислизав із рук.

Наталія Могилевська та Ігор Кузьменко – Пасодобль ("Танці із зірками"): дивіться відео онлайн

2 сезон – Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова

Високі бали суддів та глядацьке голосування допомогло зірковій парі здобути перемогу. Тоді друге місце посіла Леся Нікітюк, а третє – Іраклі Макацарія.

Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова під час суперфіналу "Танців з зірками" / Фото пресслужби 1+1

3 сезон – Ксенія Мішина та Женя Кот

Окрім перемоги, ця пара мала ще одну особливість – за всі 14 прямих етерів Мішина та Кот жодного разу не потрапляли до зони ризику.

Ксенія Мішина та Женя Кот – Повільний вальс ("Танці із зірками"): дивіться відео онлайн

4 сезон – Санта Дімопулос і Максим Леонов

У фіналі переможці віддали свій кубок Юлії Саніній та Дмитру Жуку, які стали срібними призерами. А третє місце судді та глядачі віддали Надії Мейхер і Кирилу Васюку.

Санта Дімопулос і Максим Леонов – Румба ("Танці із зірками"): дивіться відео онлайн

5 сезон – Артур Логай та Анна Кареліна

Упродовж сезону пара вражала своєю синергією та танцювальними здібностями. У фіналі вони здобули заслужену перемогу, а срібло дісталось Ользі Харлан і Дмитру Дікусару.

Артур Логай та Анна Кареліна / Фото пресслужби 1+1

Що відомо про повернення "Танців із зірками"?