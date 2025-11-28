Участник "Холостяка", рок-музыкант и телезвезда: раскрыли имена новых участников "Танцев со звездами"

В декабре покажут предновогодний спецвыпуск "Танцев со звездами", поэтому постепенно разглашают имена участников шоу.

28 ноября раскрыли новую тройку участников, которые будут соревноваться за победу в благотворительном спецефире. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу "Танцев со звездами".

Не пропустите У него была любовница, – жена Билоуса, которого обвиняют в насилии, шокировала признанием

В "Танцах со звездами" примет участие фронтмен группы O.Torvald Женя Галич.

Весной 2022 года присоединился к Вооруженным Силам Украины. В составе своего подразделения 135 отдельного батальона, участвовал в боевых задачах, весной 2023 – обороне города Бахмут. Имеет звание – старший лейтенант. Награжден орденом "За мужество" III степени,

– отметила команда проекта.

Кроме того, участие в шоу будут принимать журналистка и ведущая ТСН Наталья Островская, которая создавала спецпроекты с военными и ветеранами и активно приобщается к благотворительным инициативам, и герой шоу "Холостяк-9", блогер и телеведущий Никита Добрынин. Он после начала полномасштабного вторжения неоднократно участвовал в сборах для подразделений ВСУ, является амбассадором центра протезирования и реабилитации "Титановые" и поддерживает центр протезирования Medical Center Orthotics & Prosthetics Ukraine (МСОР).

Как указано на сайте 1+1, спецвыпуск "Танцев со звездами" будет иметь благотворительную цель. Команда проекта объединила усилия с Superhumans Center и будет собирать средства на прицельную эвакуацию для быстрой транспортировки военных с тяжелыми ранениями без потери времени.

Кто еще из звезд будет участвовать в "Танцах со звездами"?