Участник "Холостяка", рок-музыкант и телезвезда: раскрыли имена новых участников "Танцев со звездами"
- В декабре состоится благотворительный спецвыпуск "Танцев со звездами" с целью сбора средств на эвакуацию военных с тяжелыми ранениями.
- Среди участников шоу будут Женя Галич, Наталья Островская и Никита Добрынин, а среди судей – Дмитрий Дикусар, Наталья Могилевская, MONATIK и Екатерина Кухар.
В декабре покажут предновогодний спецвыпуск "Танцев со звездами", поэтому постепенно разглашают имена участников шоу.
28 ноября раскрыли новую тройку участников, которые будут соревноваться за победу в благотворительном спецефире. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу "Танцев со звездами".
В "Танцах со звездами" примет участие фронтмен группы O.Torvald Женя Галич.
Весной 2022 года присоединился к Вооруженным Силам Украины. В составе своего подразделения 135 отдельного батальона, участвовал в боевых задачах, весной 2023 – обороне города Бахмут. Имеет звание – старший лейтенант. Награжден орденом "За мужество" III степени,
– отметила команда проекта.
Кроме того, участие в шоу будут принимать журналистка и ведущая ТСН Наталья Островская, которая создавала спецпроекты с военными и ветеранами и активно приобщается к благотворительным инициативам, и герой шоу "Холостяк-9", блогер и телеведущий Никита Добрынин. Он после начала полномасштабного вторжения неоднократно участвовал в сборах для подразделений ВСУ, является амбассадором центра протезирования и реабилитации "Титановые" и поддерживает центр протезирования Medical Center Orthotics & Prosthetics Ukraine (МСОР).
Как указано на сайте 1+1, спецвыпуск "Танцев со звездами" будет иметь благотворительную цель. Команда проекта объединила усилия с Superhumans Center и будет собирать средства на прицельную эвакуацию для быстрой транспортировки военных с тяжелыми ранениями без потери времени.
Кто еще из звезд будет участвовать в "Танцах со звездами"?
- Первыми объявили стендап-комика Василия Байдака, ветеранку Руслану Данилкину и ведущую "Завтрака с 1+1" Нелю Шовкопляс.
- Впоследствии стало известно что на паркет также выйдут певица KOLA, звезда сериала "Обратное направление" Павел Текучев и ведущая программы "Ближе к звездам" Натали Солоник.
- В состав жюри вошли Дмитрий Дикусар, Наталья Могилевская, MONATIK и Екатерина Кухар.