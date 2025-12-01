"Танцы со звездами" возвращаются: все участники и где смотреть предновогодний спецвыпуск
- Предновогодний спецвыпуск "Танцев со звездами" пройдет 28 декабря в 20:00 на канале 1+1 Украина и будет иметь благотворительную цель – собрать средства для прицельной эвакуации раненых бойцов.
- Среди участников шоу – ветеранка Руслана Данилкина, комик Василий Байдак, ведущие Неля Шовкопляс и Наталья Островская, а судьями будут Наталья Могилевская, Дмитрий Дикусар, Монатик и Екатерина Кухар.
Крайний сезон популярного шоу "Танцы со звездами в Украине" вышел в 2021 году, еще до начала полномасштабного вторжения России. После четырехлетней паузы проект возвращается на экраны со специальным предновогодним выпуском.
Премьера спецвыпуска состоится 28 декабря в 20:00. Что известно об участниках, судьях и другие подробности программы – смотрите в материале 24 Канала.
Предновогодний спецвыпуск "Танцев со звездами" пройдет со слоганом "Движение к жизни" и будет иметь благотворительную цель. Вместе с Superhumans Center проект собирает средства на прицельную эвакуацию. Благодаря ей раненых бойцов с передовой доставляют в больницу в среднем за 15-17 часов. Это время критически важно и часто решает, удастся ли сохранить человеку конечность или даже жизнь.
Кто станет участниками "Танцев со звездами"?
В благотворительном спецвыпуске танцевального шоу примут участие :
- ветеранка Руслана Данилкина;
- стендап-комик Василий Байдак;
- ведущая "Завтрака с 1+1" Неля Шовкопляс;
- фронтмен группы O.Torvald Женя Галич;
- ведущая ТСН Наталья Островская;
- герой шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин;
- ведущая программы "Ближе к звездам" Натали Солоник;
- певица KOLA;
- актер Павел Текучев;
Кроме того, на паркет выйдет инфлюенсерка Даша Квиткова, ведущий реалити "Холостяк" и "Холостячка" Григорий Решетник и актриса Наталка Денисенко.
Участников предновогоднего спецвыпуска "Танцев со звездами" / Фото 1+1
Судьи шоу "Танцы со звездами"
Оценивать выступления участников будет звездное жюри:
- Певица Наталья Могилевская, которая была участницей "Танцев со звездами" в 1-м, 3-м и 4-м сезонах, и в последнем в паре с Игорем Кузьменко одержала победу.
- Танцовщик и хореограф Дмитрий Дикусар, который принимал участие во 2, 6, 7 и 8 сезонах "Танцев со звездами". С начала полномасштабного вторжения России в Украину он присоединился к ВСУ.
Когда меня пригласили на благотворительный эфир, первое, на что я обратил внимание, это цель этого мероприятия. Потому что если ради развлечения, я бы даже не пытался говорить об этом с командованием. Во-вторых, я обратил внимание на должность судьи и обрадовался, потому что сейчас, при всем желании, я не смог бы быть в роли танцовщика, годы службы немного испортили мое здоровье,
– рассказывал танцор в комментарии Viva.
- Артист Монатик, который был судьей шоу в 2021 году.
- Прима-балерина Национальной оперы Украины и руководитель Киевского государственного профессионального хореографического колледжа имени Татьяны Таякиной Екатерина Кухар.
Судьи благотворительного спецвыпуска "Танцев со звездами" / Фото 1+1
Где смотреть благотворительный спецвыпуск "Танцев со звездами"?
Шоу будут транслировать на телеканале 1+1 Украина.
Команда проекта на своей странице в инстаграме отметила, что "Танцы со звездами. Движение к жизни" – это напоминание, что украинцы – народ сверхлюдей, который несмотря на все продолжает жить, творить и развиваться.
Благотворительный спецвыпуск должен вдохновить зрителей на веру в себя.