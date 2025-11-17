"Танцы со звездами" возвращаются после четырехлетней паузы
- "Танцы со звездами" возвращаются на экраны с новогодним спецвыпуском, целью которого является благотворительность.
- Организаторы обещают обновленный состав судей и интересных участников.
"Танцы со звездами" возвращаются на экраны. Уже в декабре покажут новогодний спецвыпуск телешоу.
Организаторы обещают удивить украинцев. Над созданием проекта работает команда Big Brave Events под руководством продюсера Владимира Завадюка. Зрителей ждут интересные участники и обновленный состав судей.
Накануне Завдюк намекал на возвращение шоу. Тогда он опубликовал пост в Threads, где поинтересовался, кого украинцы хотели бы увидеть среди участников "Танцев со звездами". Фавориты зрителей – артисты Макс Барских, KOLA и Владимир Дантес, а также блогеры Даша Квиткова и Михаил Лебига.
Как оказалось, главная цель новогоднего спецвыпуска – благотворительность. "Танцы со звездами" вместе с Superhumans Center собирают средства на прицельную эвакуацию – быструю транспортировку военных с тяжелыми ранениями прямо с передовой в операционные.
"Движение к жизни" – с таким новым слоганом пройдут "Танцы со звездами", чтобы вернуть зрителям веру в будущее и жизнь, которая продолжается несмотря ни на что. Чтобы каждый получил заряд вдохновения и сил двигаться дальше и даже среди мрака почувствовал: Ты не один,
– отметила команда проекта.
Что известно о шоу "Танцы со звездами"?
- Это украинская версия популярного британского проекта Strictly Come Dancing, который впервые увидели зрители в 2004 году.
- Дебютный сезон в Украине вышел в 2006 году и завершился победой Владимира Зеленского и хореографа Елены Шоптенко.
- Крайний сезон "Танцев со звездами" показали в 2021-м. Тогда победителями стали актер Артур Логай и танцовщица Анна Каролина.