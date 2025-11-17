"Танцы со звездами" возвращаются после четырехлетней паузы

"Танцы со звездами" возвращаются на экраны. Уже в декабре покажут новогодний спецвыпуск телешоу.

Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу "Танцев со звездами".

Организаторы обещают удивить украинцев. Над созданием проекта работает команда Big Brave Events под руководством продюсера Владимира Завадюка. Зрителей ждут интересные участники и обновленный состав судей.

Накануне Завдюк намекал на возвращение шоу. Тогда он опубликовал пост в Threads, где поинтересовался, кого украинцы хотели бы увидеть среди участников "Танцев со звездами". Фавориты зрителей – артисты Макс Барских, KOLA и Владимир Дантес, а также блогеры Даша Квиткова и Михаил Лебига.

Как оказалось, главная цель новогоднего спецвыпуска – благотворительность. "Танцы со звездами" вместе с Superhumans Center собирают средства на прицельную эвакуацию – быструю транспортировку военных с тяжелыми ранениями прямо с передовой в операционные.

"Движение к жизни" – с таким новым слоганом пройдут "Танцы со звездами", чтобы вернуть зрителям веру в будущее и жизнь, которая продолжается несмотря ни на что. Чтобы каждый получил заряд вдохновения и сил двигаться дальше и даже среди мрака почувствовал: Ты не один,

– отметила команда проекта.

Что известно о шоу "Танцы со звездами"?